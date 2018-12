Durante la entrevista que Juan Darthés le concedió a Mauro Viale su nombre apareció en boca del actor, quien lo mencionó como la persona que en ese momento estaba en pareja con Thelma Fardín.

Por eso, era obvio que todos los medios salieran a buscar a Juan Guilera, quien habló en exclusiva para Crónica TV junto a Sabrina Cartabia, la abogada de la denunciante.

La primera pregunta apuntó a un llamado que Darthés le hizo el día antes de la conferencia que brindó la víctima brindó junto al colectivo Actrices Argentinas, y que lo sorprendió por varios motivos.

"Difícil poder asegurarlo, pero a mí me parece toda muy sospechosa la situación, desde el momento en que me hace una pregunta que a mí me llama la atención. Esto fue el lunes, más o menos siete de la tarde, casi 24 horas antes de que Thelma haga la conferencia. Él me escribe de un número que yo no tenía registrado, y me dice si me podía llamar, yo pensando que me iba a hablar de una propuesta laboral", arrancó su relato.

"Y bueno, me dice discúlpame que te llame, pero estoy desesperado, porque me llegó por una fuente muy fiel que mañana (por el martes) Thelma me va a acusar a mí de violación. Yo duro en el teléfono, no estaba entendiendo ya por qué me estaba llamando, y entonces me hace dos preguntas, una si yo seguía en contacto con ella y la segunda es la pregunta que a mí me llamó la atención, porque me pregunta si yo, diez años después, me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Thelma tenía fantasías con él", agregó.

"Yo le dije no, yo no te dije eso, ni me acuerdo haber hablado con vos de Thelma, y la verdad es muy raro que yo pudiese acordarme de algo que había hablado con vos hace diez años. Mis recuerdos son mucho más emocionales que haber tenido una conversación casual en una gira. Básicamente ahí terminó la conversación, me dijo que lo disculpe por haberlo metido en todo este mambo", sentenció.

"La verdad cuando me dijo me acusan de violación me convertí en un iceberg, porque no sabía quién me estaba hablando, ni entendía para dónde iba todo esto, pero él no cambió su forma de tratarme", se sinceró, para luego referirse a si sentía que el acusado lo había tratado de manipular.

"Tengo la sensación de que trató de utilizarme, pero lo que me pase a mí con este llamado es lo que menos me importa, a mí lo que me importa es acompañarla a Thelma. Lo primero que hice después de esto es llamarla a ella, tratar de comunicarme. Me costó comunicarme pero yo lo intenté desesperadamente porque me pareció que tenía que tener esta información", confesó.

"Yo no sabía si iba a servir para algo, pero ya me parecía muy raro que me haya llamado, y la sensación que tengo ahora es ésta, de mi apoyo incondicional hacia ella, por eso estoy acá. Fue una persona muy importante en mi vida y estoy anonadado, yo no puedo creer lo que escuché", comentó, para luego desmentir a Darthés con respecto al hecho de que estaba en pareja con la actriz.

"Quiero aclarar que no estábamos de novios en la gira, y por este dato que estoy aportando a la investigación no atendí el teléfono ni di otra nota, hasta no hablarlo con la abogada de Thelma presente", aclaró, y, acto seguido, respondió cuál era su visión de Darthés entonces y cuál ahora.

"No me hubiera imaginado jamás, me parecía hasta un ejemplo de padre. Siempre buen compañero de laburo, ejemplo de persona de familia, el Darthés de ahora y el Darthés de antes no creo que sea lo mismo. Tengo una sensación de repudio, de que no lo puedo creer, repudio absoluto", lanzó.

"Estoy en shock, hablé con mis compañeros, estamos todos con la misma sensación, shockeados. ¿Cómo nadie se dio cuenta de nada? Yo habiendo cortado con ella mi vínculo ya no era tan cercano, por ahí no estaba tan cercano a ella como para poder percibirlo. Nunca pude asociar nada, porque ese personaje no entraba a mi cabeza con esos hechos", expresó, para luego volver sobre el llamado que le realizó el actor.

"No hay una razón normal para el que me haya hecho ese llamado, yo siento que hay una manipulación, no entiendo, me quiso meter el recuerdo a través de una pregunta. Tenía conversaciones de colega, ni siquiera era que teníamos muchas escenas juntos. Cómo voy a hablar de mi ex novia con él, no tiene sentido", concluyó.