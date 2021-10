Luego de cinco años de relación con algunos idas y vueltas de por medio, Facundo Moyano y Eva Bargiela decidieron dar el sí y se casarán por civil.

Según trascendió el exdiputado nacional y la modelo darán el sí por civil y luego harán una celebración de día. Festejarán su unión en un almuerzo con familiares y amigos.

Este martes en Intrusos dieron nuevos detalles sobre la relación y la boda que ya está en camino prevista para este mes, en octubre y lo celebrarán en Casa Cavia uno de los de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires para un grupo bastante reducido con los más íntimos Según informó Primiciasya.

“Después de varios idas y vueltas, de Susana, Nicole ¿Se acuerdan? Ahora dan el sí”, aseguró Rodrigo Lussich en Intrusos.

“De paso ya que hablamos de primicias me adjudico cuando conté que él estaba con Nicole Neumann, él hablaba un poco más después decidió bajar el perfil, dedicarse a la política y no hablar tanto con la prensa”, aseguró Karina Iavicoli quien se sumó recientemente al panel de America.

Por otro lado, se conoció que Eva está compenetrada en la creación del vestido de novia. Se trata de un diseño que eligió ella y que lo mandó a hacer con uno de los diseñadores más prestigiosos.

En 2018, en una entrevista con Pronto, Eva contó cómo lo conoció: "Fue por unos amigos en común: soy muy amiga de un chico muy amigo de él. Un domingo estaba cenando con mi amigo y me dice: “Va a venir Facundo Moyano a comer”. Yo no lo conocía, enseguida me lo confundí con Pablo Moyano. “¡Qué garrón! No quiero juntarme con él. No era por un prejuicio con Pablo, sino porque pensé que era mucho más grande y me lo imaginé hablando de política durante toda la cena. Cuando llegó y lo vi, dije: “Qué bombón”.