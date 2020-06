El 9 de junio empezó a despedirse de la tercera década de vida, celebrando de manera fiel a la naturaleza sensible y comprometida que la caracteriza. Natalie Portman solicitó donativos y también puso un monto de dinero, destinados a la organización solidaria "A new way of Life", que trabaja en favor de las expresidiarias de Estados Unidos.

"La gran mayoría de estas mujeres tienen hijos y han sido víctimas de abusos físicos o sexuales. En muchas ocasiones, cuando son liberadas no tienen recursos para salir de ese círculo vicioso que perpetúa el corrupto sistema penitenciario", escribió en su causa de Instagram la prestigiosa actriz para quien la fama debe servir para interceder y colaborar en buenas causas. Y de hecho, esta no es la única con la que se ha involucrado Portman, que también ha dado su apoyo a la lucha del "Black Lives Matter" contra el racismo y se ha pedido finalizar con los abusos de poder dentro de los cuerpos policiales. A la par, la israelí que estudió y sigue practicando ballet y que se recibió de Psicóloga en Harvard, destina el resto de su tiempo a la actuación y especialmente al cuidado de su familia, las tres patas de la intensa y fructífera vida de esta estrella que siente que su brillo puede iluminar el camino de los demás.