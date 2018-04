Primero lo hizo en radio y luego desde Animales Sueltos. Alejandro Fantino arrancó su ciclo de América haciendo alusión a las acusaciones que realizó Natacha Jaitt. Mirando a cámara, el conductor hizo su descargo y volvió a hablar de "una operación" en torno a que lo relacionen a la causa que investiga abusos sexuales a menores en Independiente.

“Estoy viviendo una situación de mierda”, fue una de sus primeras frases, mientras contaba la trayectoria en los medios que tiene. “En este celular esta mi vida. En mis redes sociales, en mis mails, en mis computadoras, en la radio, en el aire está mi vida. En lo que ustedes me conocen desde hace muchos años. Tener que salir a aclarar que uno no tiene absolutamente nada que ver con esta causa ni con el tema, para mi está de más. Lo hago porque mis seres queridos, mis amigos y familia, saben lo que soy como tipo. Ustedes podrían no saber como soy como persona y dudar de mi. Yo les hablo a los que confían en mi para que les cuente cómo está el país”, aseguró.

“Yo no sé quién está detrás, pero tengo algunas pistas de quién es, porque nene de pecho no soy. Tengo 46 años y hace un tiempo que trabajo en esta liga. No soy nene de pecho, no me van a asustar, voy a saber quién está detrás. Voy ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, voy a saber quién está detrás de todo esto porque tengo amigos y gente que me cuenta”, continuó, mientras enfatizaba que tiene es “más bronca que tristeza”. “Acá hemos criticado a mafias sindicales, mafias del fútbol, judiciales y te puede tocar. Es parte del juego”, acotó, señalando a algunos sectores sobre los que podría venir lo que él llamó como "una operación".

Las palabras más fuertes fueron para Mirtha Legrand: “Yo no me enojo con el que lo dice, nunca me enojaría con el que lo dice. Me quiero concentrar con el que está arriba, con el que es el motor. Primero quiero saber quién pasa detrás de este delito, quién arma todo esto y por último, tengo una profunda desilusión con Mirtha Legrand. Le tenía admiración, para mi es una mujer brillante y es una mujer preclara en el medio de la comunicación. No así el nieto, pero sí a ella. Siento una profunda desilusión, señora. Pero hay que seguir y ustedes me conocen. Yo siempre corro para adelante”, lanzó.

Además, Fantino se refirió a una versión de que habían allanado un departamento de su propiedad: “Ayer a la noche, domingo de Pascua, estaba cortando un conejo de chocolate y el teléfono que suena: ‘Che, te están allanando el departamento...”. Yo tengo un departamento en Juramento que lo compré en 1990 y coincide con el mismo edificio donde allanaron a este muchacho (N. de la R: Leo Cohen Arazi, el RRPP detenido en la causa de Independiente) que en mi fucking vida cruce ni por un mensaje de texto, nada. No lo conozco, ni sé quién es”, reveló.

“En ese edificio, desde hace 2 años y pico, vive mi ex. Antes vivía una señora a la que le alquilábamos y yo la última vez que viví en ese edificio fue en 1999. Compré ese departamento, que queda en otro piso al que allanaron, y me fui a vivir a Tigre en el 2000. No volví nunca más a vivir ahí, se quedaban mi mamá y mi papá cuando venían y ahora vive Miriam ahí. Entonces, cómo puede ser que yo tenga que andar aclarando que no me está allanando”, relató. “Yo ahí tengo un departamento. ¿Qué quieren que haga si este perverso vivía el mismo edificio?”, finalizó.