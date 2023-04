Concluyó recientemente la 34¦ Fiesta Provincial del Teatro y el grupo La Comunidad KTK al Cubo, con la obra "La dueña del santo", representará a San Juan en la Fiesta Nacional del Teatro. Después de las luces, los festejos y la alegría, quedó pendiente una cuestión que requiere su atención y reflexión. El propio jurado calificador del Instituto Nacional del Teatro, Marcos Acevedo, quien evaluó la competencia, lo visibilizó en una entrevista brindada a este medio hace unas semanas atrás: "Me preocupa mucho esta fuerte presencia de propuestas de la capital sanjuanina (...) en el resto de otras localidades, hay poca actividad teatral o directamente no hay". Esta inquietud es comprendida y asumida por varios hacedores y hacedoras del quehacer teatral local. DIARIO DE CUYO consultó a varias voces referentes respecto a un panorama que no se logra modificar fácilmente y que responde a múltiples factores.

Para empezar, Andrea Terranova, actual representa provincial del INT, explicó que el fenómeno no es nuevo: "La falta de grupalidades en los departamentos es una cuestión histórica. No sólo la actividad teatral está concentrada, también hay pocos teatros oficiales, salvo Capital, Rawson y Albardón, en el resto del mapa, no hay elencos independientes, ni municipales. Aunque como organismo federal el INT fomenta en los territorios con acciones como Argentina Florece y Teatrines, llevando funciones a las localidades, es muy complejo construir grupalidades y que tengan continuidad en el tiempo", dijo la funcionaria. Valle Fértil, 25 de Mayo, Iglesia, Sarmiento, Angaco y San Martín prácticamente se sabe muy poco de elencos o compañías de teatro independiente. Pero en Calingasta, contó Terranova, que la Asociación Los Morrillos desempeña una tarea de docencia local en las escuelas para incentivar el teatro. El INT hizo aportes para que compraran equipamiento y acondicionaran un espacio escénico. Ahora, en Jáchal, que cuenta con antecedentes interesantes por los aportes de un elenco formado y dirigido por Rosita Yunes y Fernando Torres y otras experiencias recientes, sostuvo la representante provincial que "es todo un foco a recuperar". "Rosita hizo un gran trabajo en su momento, pero hay que regresar a la comunidad y articular mejor con el municipio. Pero en el resto de los distritos no hay semilleros. Tiene que estar el Estado más presente y se requiere también articular mejor con asociaciones civiles, uniones vecinales y otras organizaciones comunitarias. Actualmente contamos con recursos para hacer planes especiales de fomento, sin embargo, ninguna acción federal es suficiente cuando no hay compromiso de los gobiernos locales o municipales. Tiene que haber anclaje territorial, continuidad, unir agendas y compartir una misma visión de la problemática", opinó.

Ana López, gestora y actriz, perteneciente al grupo Agosto Teatro, fue contundente también con el diagnóstico: "Teatro en los departamentos, la verdad que no existe. Tampoco hay elencos independientes en Chimbas o en Santa Lucía. En cambio, los elencos que surgen, se integran con artistas de varios departamentos. Tampoco existen elencos municipales y no hay elenco provincial. Quizás por desconocimiento, por falta de iniciativa o acceso a la información", dijo la artista. López trabajó durante dos años con Bárbara Olmedo, desde la Secretaría de Extensión Cultural de la UNSJ y la Municipalidad de Jáchal para sostener un elenco en el departamento, pero por diferentes carencias y obstáculos burocráticos, la iniciativa terminó y fue discontinuada. "Es difícil porque no hay políticas que permitan un crecimiento sostenido. Si en Capital cuesta conseguir una sala para practicar o dar clases, imaginate para una localidad alejada", señaló desde su experiencia. "A esto le sumemos que esta carencia no ayuda a construir un público a que pague una entrada para una función. Muchas veces, las gestiones municipales no aprovechan ciertas herramientas para fomentar la actividad y pasa también por el poco interés que se le da al sector", recalcó. Por su parte, Marcelo Villanueva Meyer, que estuvo haciendo docencia en Caucete, pasó por un proceso similar para la generación de elencos en la localidad, sin embargo, no perduró lo suficiente: "Se viene intentando mucho por parte de los teatristas. Pero los municipios, en materia de difusión y convocatoria, poco se hace. Partamos de la base que las gestiones culturales deben estar desempeñadas por personas capacitadas y con una visión que no deje a la cultura como algo secundario", opinó. "Se necesitan políticas de expansión y promoción con más continuidad en los departamentos, con gente mejor preparada y con energías e ideas nuevas, para crear espectáculos que despierten interés local y no hacer un teatro hermético. Sino teatro popular", concluyó.

La gestora y directora caucetera Tania Leyes dio su visión también particular respecto al sostenimiento de elencos en los departamentos: "Hubo buenos intentos en Jáchal, Ullum, Caucete y 9 de Julio, con el programa 100 Ciudades cuentan su historia. Sin embargo, este fomento no ha sido suficiente. A mi entender, hace falta interlocutores formados en los departamentos para que puedan intervenir en la consolidación de elencos. Es una pena, porque el teatro produce una manera de visibilizar la cultura regional, que no es solamente el folclore. Hacen faltan programas territoriales serios". Y agregó: "Creo que la distancia geográfica es un tema que debe ser encarado como una posibilidad. Descentralizar cuesta más pero es un desafío. Que el taller de teatro universitario migre a Albardón es una buena idea. Y por qué no una fiesta del teatro en cada departamento. Eso da sobre todo trabajo a les artistas. Y también, circuitos en territorio con dramaturgia de pueblo, no gauchesca, sino diversa, particular, y sustancialmente diferente en cada espacio geográfico".

Como respuesta, el INT San Juan hizo un convenio con la Legislatura Provincial para enlazar sus programas con el ciclo San Juan Escribe, de manera de llegar a los territorios con capacitaciones, espectáculos y actividades de fomento en los departamentos. Con el fin de "sembrar las inquietudes a la comunidad" de los distritos alejados. Sin embargo, es un plan de largo plazo, quizás ambicioso, pero necesario para sentar bases. "Con un plan estratégico, se pueden fomentar nuevos públicos y nuevas grupalidades. Si se sostiene, con la seguridad de contar con dinero y compromiso de las instituciones participantes, será posible que en dos años se generen producciones que lleguen a mostrarse en la Teatrina 2025", resaltó Terranova.