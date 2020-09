Recuperándose, desde su casa, luego de haber estado internado por covid-19, Eduardo Feinmann habló esta mañana en el programa que tiene en la radio. En Alguien Tiene que Decirlo contó, a través de una llamada telefónica, cómo transitó la enfermedad. Además, aseguró que el próximo lunes se reincorpora al estudio radial.

"Estoy bien, pero es una forma de decir. Estoy roto. Pasé un momento horrible en esa semana internado, estuve solo tirado en una cama con gran ayuda de todo el personal de salud, hay que sacarse el sombrero por todo el laburo que hacen", indicó.

"La verdad, todavía me estoy reponiendo, con muchísimo dolor de cuerpo y de cintura. Me está matando el dolor de cintura y no tengo explicación para eso", afirmó.

"Estuve completamente solo, no pude ver a nadie. Es una enfermedad tremenda. Ni siquiera pude ver la cara de los médicos que te atienden porque están con todo el equipo de protección, con barbijo, escafandras. Es muy impersonal todo. Y cuando te tocan te tocan con guantes, ni siquiera sentís contacto físico. Es muy tremendo. Si uno no tuviera el apoyo que tuve, como el de Lu, no sé si habría pasado esto. La cabeza te juega en contra. Estar enchufado al oxígeno las 24, sabiendo que si no tenés eso no respirás, la verdad es horrible", explicó.

"Se te vienen muchas imágenes a la cabeza, y más después de haber comunicado durante meses lo que estaba pasando; es muy fuerte ser uno el que está en esa cama ahora", aseguró.

Fuente: MDZ