Carl Orff (1895-1982) fue un pedagogo musical que ya de jovencito escribía música para sus teatros de títeres y desde los 25 años formuló el concepto de "Música Elemental" involucrando tono, danza, poesía, imágenes y gestos teatrales. Su obra más conocida se basa en una colección de cantos "goliardos" de los siglos XII y XIII. El inicio "O Fortuna, como la luna, variable de estado, siempre creces" revela el poder "elemental" o "primitivo" de la música con algo de influencia de Stravinski o Richard Strauss. Francesco Ermenegildo Suppe-Demelli nació en Spalato en 1819, que si bien ya había dejado de pertenecer a Austria-Hungría, aún contaba con muchos italianos. Ahora es Split y pertenece a Croacia. De niño se mudó a Viena y se llamó Franz Von Suppë. Escribió unas 150 óperas y operetas. La obra en dos actos: "Caballería Ligera" es de 1866 y originalmente describe a un regimiento de húsares. Es muy conocida aunque quizá para algunos por los dibujos de "Bugs Bunny". La última ópera de Giacomo Puccini (1858-1924) Turandot, fue terminada por Franco Alfano en 1926 dos años después de la muerte del compositor. En la China Imperial el príncipe Kalaf ha vencido los tres acertijos de la cruel princesa y le ha puesto uno a ella: que adivine su nombre. Durante toda la noche los mensajeros imperiales recorren todo el territorio exclamando: "Que nadie duerma" para responder a sus preguntas. El príncipe recoge este grito "Nessun dorma" y lo convierte en una aria maravillosa respondida por el coro augurando que al amanecer vencerá y poseerá a la princesa: "Al alba vinceró" cantó Duilio Smiriglia desplegando una gran intensidad sonora. A diferencia de esta última soprano "cruel" como era Turandot, Puccini ofrece generalmente en sus óperas, mujeres llenas de ternura y abnegación. La primera ópera "famosa" de Verdi (1813-1901) es Nabucco. Su parte más conocida y que más de una vez se propuso como himno italiano es el Coro de los Desterrados en Babilonia "Va pensiero". En San Juan escuchamos la ópera completa en Agosto del 2016. Charles M. Gounod (1818-1893) es el principal representante del romanticismo francés. Compuso 12 óperas completas. El aria "Je veux vivre dans un reve" nos muestra a una Julieta que aún no ha conocido a Romeo pero que está deseando conocerlo. Comienza con los típicos "gorjeos" identificables en sopranos de Gounod y de nuevo contando con Verónica Cangemi. En 1818 Giovanni Capurro (1859-1920) poeta y flautista y Eduardo di Capua (1865-1917), cantante y compositor ambos nacidos y muertos en Nápoles y que seguramente hablaban en dialecto entre ellos escribieron en 1898 su más famosa canción: "O Sole mio"; va bien con San Juan aunque no a las 23.40. Sin embargo luego dice: "Qanno fa notte e ó sole se ne scenne". De nuevo se destacó la justeza y volumen de Smiriglia. En 1995 el grupo italiano O.R.O. ganó un "Disco de Verano" con su álbum "Vivo per lei" y Gatto Panceri reescribió la letra cambiando el "Lei" = "ella" de una mujer, a la música. Cuando canta: "É una musa che ci invita a sfiorarla con le ditta" imagino lo que sentirán todos los músicos frente a esa "Musa" que los invita a usar sus dedos para encontrarla en cuerdas, teclados y vientos. La adaptación para la orquesta fue mágica y con el dúo Romina Pedroza y Duilio fue para mí el ápice de la noche. El guitarrista Brian May perteneciente al grupo de Rock Sinfónico "Queen" escribió "Who wants to live for ever". Lo que en el grupo lograba Freddy Mercury con sus cuerdas vocales lo hacía May con las cuerdas de su guitarra. La Traviata de Verdi nos fue ofrecida el año pasado en el Teatro del Bicentenario. El Brindis del primer acto se ha hecho muy popular "Libbiamo". El público aplaudió merecidamente a los solistas a veces tapando su propio canto y a la música del excelente Coro y a la querida y maravillosa orquesta, sin la cual los cantantes solitos no harían una "bella figura". Todos expresan "Vivo per lei". Hay que escucharlos a todos.