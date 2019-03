El actor venezolano Fernando Carrillo suele compartir imágenes que lo muestran en cuero mientras posa para los fotógrafos o sube videos de sus presentaciones como cantante. Sin embargo, la imagen que lo llevó a ser nuevamente tendencia en las redes sociales de su país fue rápidamente borrrada luego que el hombre pudo darse cuenta que estaba mostrando ‘de más’.

El venezolano, querido y admirado por sus grandes éxitos de telenovela, despertó y decidió sacarse una foto para compartir con sus seguidoras, la cual acompañó con un texto que indicaba: “Feliz fin de semana. ¡Los amo! Quiéranse y acéptense y no permitan que NADIE le diga que no pueden. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Así me desperté hoy Viernes. Feliz y bendecido. ¿Y tú? Es Viernes y el cuerpo lo sabe. ¡¡Pawnnnnnnn!! Semi despierto”.

La foto fue rápidamente comentada por sus seguidores, pero al ver lo que había posteado Carrillo decidió que ‘era demasiado’ y borró su foto ‘mañananera’.

Entre las personas que ingresaron después de haber sido eliminada, muchos decidieron pedirle que vuelva a compartirla ya que querían ver lo que se habían perdido sus ojos. En posteos posteriores, si bien el actor no hizo referencia a su error, los usuarios de Instagram continuaron adulándolo con frases del estilo: “yo quiero un madurito así”, “eres todo lo que me recetó el doctor” e incluso “waooooo digo ese short amarillo uffff te queda mmmm”.

A pesar que también aparecieron los detractores, las fanáticas de Carrillo salieron a defenderlo y algunas indicaron “[email protected] los que te llaman viejo,ridículo y demas �� ya quisieran un galán con más de 50 con ese cuerpo prefecto y esa seguridad para lucirlo ����tu puedes publicar fotos como te de la gana, muy mal por haber eliminado esa foto, estamos en el “2019” porfavor gente ����‍♂️ No mamen“, mientras que otras destacaron que “son muchos más los comentarios halagadores y/o echándole piropos que los comentarios negativos. Además no es un viejo, es un hombre maduro gua-pí-si-mo“.