Y otra más de la Alfano...



A sus 64 pirulos, Graciela Alfano se volvió a mostrar desnuda para prender fuego a la fibra óptica. Se sacó fotos desde Carlos Paz, donde es parte de Los Corruptelli, junto a Pablo Alarcón, Silvia Montanari, Claribel Medina, Liliana Pécora y Fabián Gianola. "Gra" está chocha.



Mamita con lomazo...



Floppy Tesouro luce sus curvas junto a su hija a sólo 4 meses de ser madre de Moorea, fruto de su relación con Rodrigo Fernández Prieto. Para consagrarse como una de las mamitas sexys argentinas, se flasheó luciendo una malla enteriza cavada, con su pequeña beba en brazos. Para el babero del caballero.



No le pasan los años eh...



Inés Estévez sorprendió a todos con una foto tomando sol en topless y micro tanga negra, mostrando una increíble figurita sobre la arena. No es la primera vez que la artista sorprende con su silueta. "52. Y no me vengan con eso de que la vida se pone fea", escribió en las redes. Mírenla...



Tortolitos y desnuditos



Leo Rosenwasser, el humorista del viejo Videomatch, se desnudó a los 61 años y se sacó una selfie. Claro que no sale solo, sino abrazado a su novia 22 años menor, en la cama. La motivación fue el amor. "¿Dónde está escrito que uno no puede separarse y volver a empezar?", escribió. Cupido a full.



¡Al agua pato para Paula!



Paula Chaves, quien junto a Olivia acompaña a Pedro mientras hace temporada con Abracadabra, subió a Instagram una foto sobre un inflable. Más tarde, su marido colgó la imagen del "después", con su caída al agua. "Empezó la guerra", escribió enfurecida.