El viernes pasado, Floppy Tesouro estuvo en el piso del Bailando 2023 para acompañar a su amigo Kennys Palacios junto a su hija. La menor, tuvo un ida y vuelta de discusiones con Marcelo Tinelli y Flavio Mendoza criticó la situación en Twitter.

En la previa de que baile del estilista, el conductor habló con la modelo que fue a hacer el aguante a su amigo, y la hija de ella dio sus apreciaciones.

Entonces el conductor dijo: “Respondedora la pende... Iba a decir «la pendeja», pero no da”. “Si querés, decime «la pende...», pero yo te respondo algo peor”, le respondió la niña.

“Perdón que te diga pende..., pero bueno me salió así decírtelo”, le recalcó el conductor. A lo cual la niña respondió: “Yo te diría pel...do”. Esta respuesta de la pequeña de siete años causó todo tipo de comentarios.

Ante la situación, Flavio respondió en redes sociales: "Qué mal dejar que un niño de seis años hable así en TV No es gracioso. Cada uno hace y cría como puede, pero no me parece correcto".

Luego, agregó: "Hay personas que toman qué es divertido que un niño hable como un grande a mi me parece mal , el niño es niño , como los adultos que le dicen a los niños tenes novia/novio déjense de joder"

"Pregúntenle a qué quieren jugar, la educación pasa por los adultos y la culpa es nuestra cómo educamos", cerró de manera contundente.