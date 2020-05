Desde el día 1 que apareció en televisión se notó que Flor Jazmín Peña era diferente. Por el nombre, por su sonrisa, por su encanto, entra tantas otras cosas, esa noche enloqueció a Marcelo Tinelli quien le dio un espacio total en el Bailando por un sueño.

Luego, claro, llegaría el campeonato ganado y las repercusiones mediáticas sobre su sexualidad: “Tuve que vencer el miedo a todo lo que conlleva salirse un poco de la norma”, dijo a modo de titular en una charla.

“Mis papás no se lo esperaban y al principio les costó. También, verme en las notas o leer algún título llamativo. Pero una no puede controlar esas cosas cuando está expuesta. A veces chocamos por eso. Pero todo re bien con mis padres. Eso sí, hubo un familiar que se enojó conmigo y se alejó”, contó, al mismo tiempo que se prepara para volver a estar en la pista del Bailando por un sueño junto a Nico Occhiato y cuenta sus experiencias paranormales.

“Nunca pensé que me iba enamorar de una mujer, pero me re mil enamoré de Magalí. La veía en las redes y sabía que era una grosa. Un día me animé y la invité a tomar un fernet. Pensé que nunca me iba a responder el mensaje y a los minutos me contestó ‘bueno, Florencia Jazmín, cuando tengas sed avisame y tomamos algo’ . Casi me muero. Así nos conocimos”, dijo sobre su última relación con Magalí Tajes, en la charla con Clarin.

“¿Si me había pasado que me gusten las mujeres? Sí, a los 19 años. Le dije a mi psicóloga ‘me parece que me gustan las mujeres’. Y ella me contestó ‘vos sos marcadamente heterosexual’. Creo que no quería sumar un problema más a la terapia. Así que dije ‘okay’. Cada tanto iba a algún boliche gay, pero nunca le abrí la puerta a eso porque sabía que era para quilombo. Me dije ‘vamos a ser más simples y sigamos conociendo hombres”, contó.

“La verdad es que vine a romper un montón de estructuras y es un laburo re arduo. Será parte de mi misión en mi familia. Y tuve que vencer varios miedos como el miedo a fracasar, a querer ser artista. El miedo a todo lo que conlleva salirse un poco de la norma”, agregó.

“No está en mis planes ponerme de novia, me demanda mucha energía y tengo todo puesto en el trabajo”, terminó.