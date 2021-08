Después de la polémica que se generó en torno a su visita a la Quinta de Olivos en mayo del año pasado, Florencia Peña tuvo un pico de estrés que le impidió estar al frente de su programa en los últimos días. Ahora, un poco más tranquila, rompió el silencio y apuntó contra los diputados que catalogaron como “escándalo sexual” al encuentro que tuvo con el presidente Alberto Fernández donde planteó las dificultades económicas que atravesaban los artistas en plena pandemia.

La conductora de Flor de Equipo (Telefe) aseguró que las difamaciones repercutieron en su salud, pero que ya se siente fuerte como para volver a la televisión. “Lo más complicado de la embestida es que vino solo hacia mí. No importaron los hombres que estuvieron en la quinta, lo que importaron fueron las mujeres. Pero no todas las mujeres, sino las mujeres con cuerpos voluptuosos o ‘más sueltitas de ropa’, como dijeron algunos. Y ahí entré yo con una embestida que no entendí”, señaló en una entrevista concedida a Telefe Noticias.

Luego, utilizando como ejemplo las ofensas que recibió de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff, a quienes denunció por violencia psicológica, simbólica, mediática e institucional, la artista interpeló a la dirigencia política: “Lo que me pasó a mi fue como la gota que rebasó el vaso, para que se entienda que necesitamos tener perspectiva de género, necesitamos entender que cualquier embestida que venga de cualquier diputado o senador, no importa de qué partido sea, tiene que tener una mirada de género porque eso firman ellos antes de sentarse en el congreso”.

Y en ese sentido, apuntó contra la demanda penal que le realizó Yamil Santoro, precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Ricardo López Murphy, quien usó el término “OlivosGate” en sus redes sociales. “La pregunta es: ¿por qué afronto una denuncia penal yo? ¿Ninguno más? ¿Y los hombres importantes que estuvieron en la quinta de Olivos en esa época hablando por lo mismo, tratando de entender como sacamos adelante la industria? ¿Solo yo?”, cuestionó Peña.

Al final de la charla se refirió al colapso nervioso que tuvo el miércoles antes de salir al aire: “El otro día me vi atravesada por el llanto y no podía respirar. Estaban todos preocupados por mí y yo soy una mujer fuerte, y ni siquiera podía tener piedad conmigo. Era como ‘dale, Flor, cómo te está pasando esto a vos, que sos una mina fuerte’. Y sí... pero también soy una mujer que vive en un contexto donde las mujeres recibimos muchas piñas”.

Ya a modo de conclusión, Flor lamentó que la sociedad sea más machista de lo que ella se imaginaba. “Creí que estábamos más avanzados, que había una deconstrucción real. Pero evidentemente no. Me duele que a tantas mujeres les pase esto, me duele que tengamos que seguir siendo disciplinadas desde nuestra sexualidad”, sentenció.