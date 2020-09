Con esa sencillez al hablar que la caracteriza, Flor Torrente confirmó -mediante un video que grabó con su celular, para luego subirlo a sus historias de Instagram- lo que había sido primero un rumor y después un anuncio en boca de Ángel de Brito, ya sobre el cierre de la última gala del Cantando 2020: la participante -una de las grandes figuras del certamen de El Trece- dio positivo de coronavirus.

“Estoy guardada (desde) hace un par de días en mi casa. Estoy bien. No tengo ningún síntoma más que como una sensación de alergia y congestión”, agregó la hija de Araceli González, mostrándose con un muy buen semblante más allá de evidenciar cierto cansancio, algo habitual en el transcurso de la enfermedad.

El martes fue la última vez que Florencia estuvo en los estudios de LaFlia, desde donde se emite el certamen. Estaba previsto que cantara, pero debido al inusitado escándalo de Gladys La Bomba Tucumana con su vestuario -que hasta terminó en un repudiable dicho xenófobo- su participación de esa noche quedó postergada. Esa día la actriz circuló por todas las secciones de la producción del ciclo, como cualquier otro participante del Cantando que se alista para salir al aire.

“Para cuidarnos y resguardarnos, todo mi equipo va a ser reemplazado por otro”, explicó Torrente, cuyo partenaire es el artista Michel Hersch. Será Paula Trápani quien ocupe su lugar en el reality: si bien años atrás estuvo en el Bailando y Patinando por un sueño, además de El Circo de las Estrellas, el segmento de acrobacias del programa de Susana Giménez, será su debut en el Cantando. “¡Dicen que canta muy bien!”, arengó Laurita Fernández.

“Así que bueno, espero que muy pronto todo vuelva a estar bien. Gracias”, concluyó su mensaje Flor Torrente, quien transita la cuarentena en soledad, con la única compañía de su gata, Roma, más allá de las salidas de su casa para participar del Cantando. Además, venía haciendo funciones teatrales vía streaming. Y cumpliendo con todos lo recaudos previstos para evitar la propagación del coronavirus, sus citas amorosas en estos meses solo habían sido virtuales. “Nos tomamos un vino por Zoom, es rarísimo”, contaba -divertida- en una entrevista con Teleshow.

En estos días, casi sin querer, la hermana de Tomás Toto Kirzner alcanzó una alta exposición mediática debido a una presunta declaración amorosa de Tyago Griffo, el hijo de La Bomba Tucumana, que derivó en una polémica impensada. La definición “muñequita de cristal” no fue bien recibida por la actriz, y hasta dividió aguas en las redes sociales, tanto a favor como en contra.

“Estamos en el 2020, ese comentario no va. No, padre -le respondió Flor, visiblemente enojada-. Ese muñequita de cristal está en la lista del no. 2020, sos joven y tenés tiempo. Yo no soy intocable, somos seres humanos, somos todos iguales, no soy de cristal”. Griffo acercó sus disculpas por lo que consideró no más que un malentendido. “Ella es una chica divina, es como una muñequita de cristal y yo vengo más del barrio -había dicho, con cierta timidez-. Es una mujer ideal para cualquier hombre”.