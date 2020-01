Walter Queijeiro se mostró polémico al hablar de la identidad de género de Florencia de la V durante un ciclo radial.

"Biológicamente es un hombre", disparó el periodista. Y agregó: "Tiene documento y la ley la considera mujer pero biológicamente es un hombre. Los arqueólogos que investigarán de acá unos años si fue hombre o mujer van a tener complicaciones. Pero bueno, si le preguntás a Walter Queijeiro, va a decir que es una mujer porque tiene documento y ya se aprobó eso”.

Luego en "El show del espectáculo", que conduce Ulises Jaitt por radio La Salada AM 1300, fue más lapidario y manifestó: "Yo no soy médico, pero si tienen alguna enfermedad, yo creo que le van a tener que dar la medicación correspondiente a un hombre”.

Asimismo recordó un enfrentamiento previo con Pablo Goycochea, esposo de Florencia: "Una vez tuve un problema con el esposo que me desafió a pelear. Fue en 2012, por algo que yo dije que ni si quiera me acordaba porque hacía dos años que me había ido de ese programa”.

Cuestionó la aplicación de la ESI

El comunicador se mostró en contra de la enseñanza sobre diversidad de género en las escuelas: "La escuela pública tiene que tener otras prioridades. Me gustaría ver cuál es el contenido que le dan. Votaría que haya escuelas que den ESI ( Educación sexual integral) y otras no para que los padres puedan optar".

"Yo no elegiría un colegio donde dicten esa materia. No me gusta que enseñen las diversas orientaciones sexuales en la primaria. Antes estaban los gabinetes psicológicos: cuando había un problema la directora intervenía. Tiene que haber una reglamentación porque nadie sabe lo que estudian los chicos en las escuelas públicas", continuó.

Sobre Pampita

Por otro lado, Walter opinó sin filtro sobre el casamiento de Pampita con Roberto García Moritán: “Tiene altas chances de fracaso ese matrimonio. Es mi opinión. El consejo que doy siempre es que hay que conocerse bien, tenes que pasar una Navidad, ir a un velorio de una abuela, te tenés que quedar sin guita, irte de vacaciones… ahí vas a conocer a la persona. En dos meses no podés saber nada. No debe saber el pasaporte de Moritán".

Por último, se refirió al rol de Yanina Latorre como panelista en "Los Ángeles de la Mañana": "Me gusta. Yo la conozco porque soy amigo de Diego. Yo fui uno de los primeros seguidores en su Twitter cuando ella criticaba al Bailando. A veces se va de mambo. En algunas cosas tendría que reflexionar".