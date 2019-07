Florencia de la Ve pateó el tablero y decidió retirarse del colectivo de Actrices Argentinas. Este grupo de artistas cobró protagonismo y visibilidad al salir a la calle para luchar contra la violencia de género e impulsar la ley que promueve la interrupción voluntaria del embarazo.

En ese entonces, Florencia de la Ve era una de las integrantes, al igual que Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Lali Espósito, Florencia Peña, Jazmín Stuart, Cecilia Roth, Eleonora Wexler, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Julieta Díaz, Andrea Pietra y Muriel Santa Ana, entre cientos de actrices más.

De la Ve reveló: "Yo formaba parte, pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren".

"Cuando tuve ataques, no las vi a ellas que salgan a defenderme. ¿O vos las viste? No. Desde que se creó el Colectivo tuve varios episodios. De Lanata para abajo, sacá la cuenta. Y en un momento hubo una charla, sacaron un comunicado, pero no me defendieron en redes sociales como a Thelma Fardin. Apoyo la causa del aborto, pero me fui a otro Colectivo", explicó en el programa Los Ángeles de la Mañana.