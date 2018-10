Después del Día de la Madre, Ángel de Brito arrancó Los Ángeles de la mañana preguntándole a sus “angelitas” cómo lo habían pasado y qué regalos recibieron. Florencia de la Ve (43) contó que salió a almorzar con Isabella y Paul (7), sus mellizos, y que ellos la sorprendieron con una tarjeta que la hizo llorar. ¿El detalle? El divertido dibujo que le hicieron.

“Lo más lindo fue una tarjeta que me hicieron los chicos. No saben cómo estoy, he llorado”, contó Flor, antes de sacar de su cartera la colorida tarjeta que le habían dedicado. En ella aparece la conductora de Flor de tarde usando unos enormes lentes de sol e hizo que todos se rían por su glamoroso look. “¡Mirá la visión que tienen de la madre!”, lanzó con humor.

“Los chicos clavaron lentes”, lanzó De Brito. “¿La verán seguido a mamá a cara lavada y sin anteojos? No te conocen”, siguió Yanina Latorre, divertida, mientras que la panelista contaba su asombro sobre cómo era vista por sus hijos y sobre todo por Isabella, que fue quien le hizo el dibujo en el que aparece con lentes de sol y un enorme vestido… ¡y que estaba escrita en francés! ¿El motivo? Los hijos de la actriz van a un colegio bilingüe donde se enseña ese idioma.

“Fue muy hermoso. Estuve todo el día con ellos y me prohibieron tener contacto con el celular”, finalizó Flor de la Ve, sobre el día especial que pasó.