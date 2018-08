Florencia Peña fue entrevistada por Marcelo Polino y sus columnistas, Yanina Latorre y Amalia Granata en "Polino Auténtico", por radio Mitre.

A pesar que la actriz no quería hablar de política porque en su momento apoyó la gestión de Cristina Kirchner y fue muy criticada, el conductor y sus preguntas la fueron llevando al tema político.

Al ser consultada sobre los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, respondió: "Más allá de un cuadernogate o los aportantes truchos de una campaña, que son dos cosas que están pasando en este momento, me preocupa más lo que está pasando a nivel país, que la gente se está cagando de hambre, que no llega a fin de mes, que hay gente que no puede pagar el gas, la luz".

Luego sostuvo que empezó a "darse cuenta" de que "todo tiene un manejo con doble vara muy extraño".

Por otro lado, manifestó sobre el país: "La Argentina es corrupta en esencia, eso no va a cambiar".

Sobre el gobierno actual, expresó: "Yo creo en un modelo que no es este: un modelo con un Estado presente, un modelo de subsidios para los que menos tienen. No quiero un proyecto donde la gente se quede afuera del sistema. Y no tiene que ver con un nombre y un apellido: por eso yo no odio".

Con respecto a los polémicos dichos de Alfredo Casero, quien cuestionó a los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, dijo: "El caserismo no nos lleva a ningún lado, lo único que hace es crisparnos y ponernos muy nerviosos. Son las maneras, no lo que uno dice".

Además, contó que la invitan seguido a la mesa de Mirtha Legrand pero que prefiere no aceptar: "Me gustaría ir a una mesa donde no sienta que tengo que levantar una bandera. Es que yo la pasé muy mal, en serio".

Durante la entrevista, Yanina Latorre le preguntó sobre la supuesta plata robada por el anterior gobierno: "¿No querés recuperar esa guita? La gente que votaste, que confiaste, nos afanó tanto".

Y Florencia le respondió tajante: "Es que yo no pienso como vos, pero ya nos pondríamos a hablar de otras cosas".

Fuente: Diario Show