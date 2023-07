'Nací hace muchísimo en maternidad del viejo hospital Rawson en la provincia de San Juan. De chico quería ser bombero y camionero.

De grande todavía no sé qué soy, de viejo me gustaría sonreírle a la muerte. Tuve programas en un par de radios, fui camarógrafo, productor, manager, algunas veces también saco fotos fuera de foco. Enseñé lo que aprendí a los adolescentes de algunos colegios y también planté un par de árboles', así redactó la presentación biográfica de su blog, Marcelo Casiva, quien supo crearle los videoclips a La Oveja Negra, -entre muchas otras labores profesionales- ahora el autor del libro 'Mi súper héroe comenzó a sonreír', un texto de microrrelatos personales, en los que se centra en situaciones y anécdotas cotidianas, con un tono de humor e ironía, organiza con su amigo, Fabián García (nada más y nada menos que Resakka, el fotógrafo de recitales de rock más longevo y en plena vigencia) una presentación oficial de su obra y la del libro titulado 'Y aún yo te recuerdo', un homenaje a Ricky Espinosa, el cantante de Flema. Respecto al material de Resakka, se trata de un recorrido visual de los recitales de la histórica banda Flema en el Conurbano Bonaerense, en Obras Sanitarias y en Cemento, entre otros templos del rock argentino. Como reportero gráfico fue testigo de las épocas de esplendor donde los grandes y masivos recitales en el país, pasaron por su objetivo, como también retratados a los íconos del rock argentino.

Ambas producciones tendrán su presentación en sociedad en un encuentro de literatura, de historias, de imágenes y de rock, que confluirán en un viaje multiartístico para el público. 'Gira por dos' así bautizaron esta propuesta que, además de charlar sobre sus libros y vivencias, también dará el espacio para el disfrute musical con las bandas El perro quiere salir (de José Giménez) y Después de Viejos (Leandro Salvá). Y como escritor invitado, estará Tomás Pablo Las Peñas. La cita será este próximo viernes 21 de julio en Donata del Desierto (Libertador 3311 oeste). Esta gira no solo recorrerá San Juan, también Mendoza, Córdoba y otras ciudades. 'La idea es que no sea un espacio de solemnidad para una lectura seria, sino un cruce entre lo literario y el rock, además de la imagen, porque lo que nos une con Resakka, es el rock y la imagen. Es nuestra primera experiencia y la compartimos así para que la gente vea y conozca algo diferente y que salen de manera genuina cosas lindas de dos artistas a pulmón. No hace falta que todos lo que estemos en esta presentación seamos del mismo palo, pero la idea es juntarnos entre muchos y pasar un momento agradable. No somos tampoco standaperos, pero que la gente se lleve algo, nuestras historias de vida que a cualquiera les puede ocurrir', dijo el escritor sanjuanino de 'Mi súper héroe comenzó a sonreír'.