Fran Drescher es una de las actrices más queridas de los Estados Unidos. Su personaje de "La niñera" hizo que cosechara miles de fanáticos en el mundo, pero además su valentía para contar su difícil historia de vida logró que miles empatizaran con ella.

La serie -que se emitió por última vez en 1999, pero que siguió repitiéndose hasta el hartazgo en decenas de países- narra el día a día de Fran Fine, una mujer judía que vende cosméticos, pero que termina empleada como niñera en la casa de un viudo millonario. La mayoría creía que la actriz era así de chispeante en su vida real, hasta que ella contó partes escalofriantes de su vida.

En 1985 sufrió su primer gran golpe: entraron a robar a su piso en Los Ángeles y fue abusada. Por años intentó tapar el asunto, pero se dio cuenta de que no contarlo le ocasionaba mayor dolor. En 1988 comenzó a escribir guiones, hasta que dio en el clavo con La niñera.

"Fui violada a punta de pistola", confesó en 2014. "Fui víctima de un crimen violento y soy una sobreviviente del cáncer. Atravesé un divorcio muy doloroso. La vida te da golpes. Nadie deja este planeta ileso. Pero, como dicen, lo que no te mata te fortalece".

El público la sigue en redes sociales y hace unas horas estalló la noticia: Fran y su madre de ficción, la graciosa Renée Taylor (85 años) se cruzaron y compartieron el momento con sus fans.Drescher ya se había reunido este año con Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield). Las especulaciones no tardaron: ¿Están analizando reacciones para lo que sería una vuelta de la exitosa serie, amoldada a 2018?

En realidad Fran no hizo más que ayudar con la promoción teatral de su "madre", que sube a escena con "My LIfe On a Diet", en el off de Broadway.

Los "corazones" en Instagram superaron los 26 mil en la cuenta de Drescher, en apenas 24 horas. La química entre ambas está intacta, la amistad también, y muchos sueñan con el regreso triunfal de esa simpática ficción.

En mayo, los protagonistas de "La Niñera", se habían reencontrado en público y los fans demostraron la euforia en redes. Fran Fine (el personaje) abrazó otra vez a Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield), a 19 años de la emisión del último capítulo.

El año pasado, otro reencuentro de madre e hija de ficción había emocionado a los seguidores de la serie. Y es que Renée y Fran son amigas, se ven seguido y funcionan "casi como mami y nena", según bromea a menudo Drescher.

En aquella entrañable historia, Fran, la coqueta, insolente y simpática niñera tenía una cercana relación con su madre, con quien peleaba asiduamente, por el temperamento de ambas. Las escenas siempre terminaban en tiernas reconciliaciones.

¿Qué hace hoy Fran? Pequeñas participaciones en cine. El 30 de septiembre cumplirá 61 años. Su atención está en cuidar su salud. En 2000, la actriz sufrió cáncer uterino y tuvo que abandonar su carrera para tratarse. Regresó a los sets en 2005. En 2007 lanzó su libro autobiográfico para relatar su experiencia y creó la fundación Cancer Schmancer Movement.

Amiga incondicional de su ex marido, Peter Marc Jacobson, con quien mantuvo una relación desde la secundaria y se separó en 1996 porque él le confesó que era homosexual, hoy Drescher se apoya en el cariño de su público.