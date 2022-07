Por Leonardo Muro

No es tarea sencilla para una banda de tantos años de trayectoria (en 2023 cumplen 50) seguir creando música sin que se les exija superar o cuanto menos igualar sus mejores momentos. No podemos dejar de reconocer que los mejores años de Journey tuvieron lugar a comienzos de los 80s con Steve Perry en la voz, particularmente con el disco “Escape” (1981) que llegó al N°1 de los charts, fue el disco más vendido de la banda y obtuvo 9 certificaciones de Disco de Platino de la mano de hits como “Who's Crying Now”, “Don't Stop Believin'” y “Open Arms”. En 1984 Perry comienza su carrera solista y en 1986, Journey se reduce la trío Perry/Schon/Cain y publican “Raised On Radio” (1986), para luego seguir caminos separados. Mientras el cantante continuó con su carrera en solitario, en 1988 Neal Schon y Jonathan Cain formaron Bad English junto a John Waite, Ricky Phillips y Deen Castronovo.

Una década después de su último álbum, Journey se reúne con la formación clásica de los 80s y vuelven a pegarla con “Trial By Fire” (1996), un disco que dejaría dos grandes canciones “Message Of Love” y la demoledora balada “When You Love A Woman”. Fue un momento increíble, Journey estaba de regreso 10 años después, estremeciendo con una canción maravillosa, “When You Love A Woman” llegó al N°1 del Adult Contemporary, al N°12 del Billboard Hot 100 y fue nominada al Grammy. Tras la respectiva gira los integrantes de la banda vuelven a tomar distancia. El cambio de milenio los encuentra con Steve Augeri como nuevo vocalista y publican dos discos, luego es reemplazado por Jeff Scott Soto y en 2007 entraría el cantante que continúa hasta estos días y cuya voz recuerda mucho a la de Perry, el filipino Arnel Pineda.

Dejando la historia de lado y volviendo “Freedom”, algunos de los mejores momentos están relacionados con canciones que suenan como éxitos anteriores de la banda.

Abre el disco “Together We Run” que sirve para ir tomando temperatura, la canción es como una versión 2022 de “Don’t Stop Believin’” (1981). Luego sigue “Don’t Give Up On Us”, y es inevitable pensar en “Separate Ways (Worlds Apart)” (1983). “Still Believe In Love” es una balada atmosférica del tipo “Love Bites” (1987) de Def Leppard pero sin llegar a tanto.

Pasamos a la siguiente pista, “You Got The Best Of Me” un buen rock con estribillo para corear que nos remite directamente a “Any Way You Want It” (1980), de hecho el parecido es intencional, según palabras del propio Neal Schon “Quería una especie de interpretación punky de ‘Any Way You Want It’. Normalmente no voy diciendo que voy a buscar algo así, pero se me ocurrió, como ocurrió con ‘Wheel In The Sky’ hace años. Simplemente salió volando de mi boca”.

Un disco de Journey que se precie de tal debe tener una power ballad clásica, romántica y con los infaltables solos de Schon y aquí está “Live To Love Again”, que sin lugar a dudas integrará los próximos grandes éxitos de la banda.

“The Way We Used To Be” comienza muy bien, un rock prometedor pero queda a mitad de camino. Distinto es lo que sucede con “Come Away With Me” que tiene todos los condimentos, ritmo machacoso, riffs agitadores y una letra desafiante. El baterista Deen Castronovo se hace cargo de la voz en “After Glow”, una canción chata hasta la mitad que luego comienza a mejorar cuando levanta la sección instrumental.

“Let It Rain” es el tipo de rocks en los que se divierten más los músicos que el público, además de ser inútilmente repetitivo. Vuelve a subir el pulso con “Holdin On” y un abuso innecesario en el solo de Schon. Lo mejor de “Holdin On” llega al final, cuando termina. “All Day And All Night” arranca como canción ganchera pero es otra de las que quedan a mitad de camino y nunca terminan de explotar.

Afortunadamente llega “Don’t Go”, pegadiza, sonido ochentoso de comienzo a fin y con un estribillo para no parar de corear. “United We Stand” sigue en la senda del sonido de los 80s pero muy lejos de lograr el efecto de la pista anterior. “Life Rolls On” no está mal pero pecan en estirar demasiado los solos, sabido es que Neal Schon es muy buen guitarrista, pero en disco debe hacer los solos más cortos para hacerlos más efectivos y alargarlos en los shows, no en el estudio. Menos es más.

Para cerrar el disco dejaron “Beautiful As You Are”, una canción interesante y que supera los 7 minutos, demasiado tiempo para no tener un estribillo ganchero.

“Freedom” no es mal disco, para nada, les habría venido muy bien un productor externo, que no sea uno integrante de la banda mirándose el ombligo. El álbum está compuesto por 15 canciones, podrían haberlo resuelto mejor con 10 u 8, cantidad no garantiza calidad. “Freedom” tiene canciones que no son relleno pero no están terminadas, quedan a mitad de camino, no explotan, no llegan al clímax, terminan siendo sosas, los típico casos de canciones que hay que terminar de trabajarlas en el estudio o no incluirlas. También se equivocan con los tiempos de cada track, tener canciones de 5 minutos o más porque se repite el estribillo hasta el hartazgo y los solos son eternos es un pecado que no pueden permitirse.

Journey se tomó 11 años desde su anterior disco de estudio, demasiado tiempo para entregar canciones que no terminaron de resolver. Con un productor externo que ponga las cosas en su lugar estaríamos hablando de algo supremo.

“Freedom” es bueno, pero podría haber sido excelente.