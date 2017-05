¿Recuerdan a Ivana Figueiras, la primera novia oficial del productor televisivo Sebastián Ortega después de su separación de Guillermina Valdes, hoy mujer de Marcelo Tinelli? Bien, ayer, la chica tuvo que salir a poner el pecho a las balas, señalada como responsable de la ruptura entre Nicole Neumann y el futbolista Fabián Cubero.



En la actualidad, pareja del top model argentino Tomás Guarracino, Ivana dijo a Primiciasya.com: "No tenemos nada que ver". "Es mentira lo que se dice. No soy amiga de Nicole y mi novio es el que es muy amigo de Fabián". "Nunca me metí y no tengo nada que ver".



El martes pasado, el deportista confirmó el punto final con la rubia, madre de sus hijas: Indiana (8), Allegra (4) y Sienna (2). Aunque "Poroto" confío que todavía conviven por las nenas, "Nikki" trata de pasar el mal trago con ayuda de la filosofía del Ho'oponopono (¡Qué excentricidad!), luego de su ida a Europa para visitar a su padre. Claro que trascendidos atribuyeron el viaje a un encuentro clandestino con el representante de futbolistas Pablo Cosentino, marido de su colega Daniela Urzi, que disparó: "Me da mucha tristeza los periodistas que con un 'supuesto' intentan robar familias. Sepan que Dios y el karma existen".



Sin embargo, el culebrón continúa. Ahora, entró a escena la Figueiras como "La entregadora"; si bien lo habría sido su novio. Se dice que Nicole le habría contado sobre su amorío, ella le chusmeó a Guarracino y él a su amigo Fabián. ¡Qué enredo!