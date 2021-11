En marzo cumplió 56 años y está a full con dos regresos muy esperados: Sexo en Nueva York y Hocus Pocus. La última vez que encarnó a Carrie Bradsahau fue hace una década. Y el estreno de Hocus Pocus fue en 1993. Mucho tiempo pasó desde entonces, también para Sara Jessica Parker, que ya no es la misma de entonces. Pero no es ella la que tiene problemas con los cambios que el tiempo impone (y de hecho está magnífica) sino un sector que tras verla en una reunión con amigos luciendo algunos mechones con canas pusieron el grito en el cielo. Eso sí molesta a Sarah, más aún porque nada dijeron de los caballeros de la mesa. "¡¿Cómo es que tiene canas?!", lanzó irónica, criticando a los que critican tanto a quienes han decidido llevar naturalmente el paso del tiempo como a las que tratan de verse siempre jóvenes. "Da la sensación de que la gente no quiere que estemos contentas con el momento en el que nos encontramos, tanto si elegimos envejecer de forma natural como si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor", disparó en Vogue. "Yo sé cómo estoy. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", se mofó la exitosa intérprete, que transita su camino en absoluta plenitud.