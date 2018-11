Mónica Gutiérrez y Jorge Rial protagonizaron un tremendo cruce en Twitter, con mensajes con “chicanas” y ataques mutuos por sus labores periodísticas.

Quien empezó la guerra tuitera fue el conductor de “Intrusos” (regresa este lunes al programa tras estar de licencia). “Extraño a @monigps recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo", publicó Rial. Y más tarde agregó: “La última inundación televisada fue la de agosto del 2015. Recuerdo los botes en Luján. Después, por suerte, las inundaciones desaparecieron. O los botes. Que sé yo”.

Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer. https://t.co/ArA0Ogdwlv — Monica Gutierrez (@monigps) 11 de noviembre de 2018

Mónica Gutiérrez no se quedó callada y cruzó al chimentero. “Yo no milito ni cobro operetas. Lo sabés. Todavía no arrancaste y ya estás maltratando a una mujer", le contestó, a lo que Rial redobló la apuesta. “¿Dónde hay un maltrato? ¿Dónde hablé de operetas o militancia? Por favor señalame el párrafo exacto”, le dijo.

Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento. A vos quién te paga ahora para maltratarme? @rialjorge — Monica Gutierrez (@monigps) 11 de noviembre de 2018

"Está bueno que recuerdes mis coberturas. Es un reconocimiento. ¿A vos quién te paga ahora para maltratarme? @rialjorge", lanzó Gutiérrez, mientras que Rial se llamó al silencio.