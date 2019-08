Hace una semana, fuertes rumores indicaban que Eugenia "China"Suárez y Benjamín Vicuña estaban atravesando por una crisis a tal punto que pensaron en separarse. Sin embargo, el chileno se encargó de desmentir las versiones y anunció en la tapa de una revista que se casaría con la madre de su hija, Magnolia, y protagonista de "Argentina, Tierra de Amor y Vengaza".

Pero al parecer, las especulaciones de crisis no estarían tan alejados de la realidad. Así lo manifestó, este jueves, la periodista Marcela Tauro en Intrusos: "La semana pasada cuando estaban los rumores de separación... parece que no eran sólo rumores. Ellos viven en el country San Jorge y le alquilan la casa a Fabián Gianola. Doy los datos para que vean que es gente que conoce. Me dicen que habrían tenido una fuerte discusión".

"Me cuentan que él tendría tres teléfonos y ella habría pescado una conversación con la exmujer, Pampita, que es normal. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, diciendo que extrañaba la vida familiar que tenían antes. Ahí empiezan una discusión", reveló Tauro.

Y agregó convencida: "Por la discusión, ella lo hace irse de la casa. Él se fue a Chile el fin de semana. Y los vecinos de la zona dicen que las discusiones serían bastante habituales".

Tras sus palabras, los otros panelistas del ciclo de Jorge Rial le recordaron que el último sábado la pareja se mostró unida en el cumpleaños de Rufina, la hija de la actriz y de Nicolás Cabré. "A mí lo que me dicen es 'les quieren vender una cosa que no es, como en su momento pasó con Pampita'. ¿Se acuerdan cuando Pampita agarró a Isabel Macedo y a las horas estaba haciendo fotos con Vicuña para Gente?", concluyó Marcela Tauro.