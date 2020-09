Álbum del año, grabación del año, Artista de rock, Productor del año e Ingeniería de grabación por Lebón & Co; y Dueto/Colaboración (con Ricardo Mollo, por Mundo agradable). Luego de esas cinco estatuillas, al "Ruso' David Lebón le llegó la máxima distinción: un merecido y reivindicativo Gardel de Oro, distinciones que entrega CAPIF (cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina) en la gran fiesta de la música nacional, que tuvo lugar el viernes por la noche, por primera vez de manera virtual en más de dos décadas. Y si bien hubo varias decenas de premiados, el contrapunto, el abanico de la gala quedó plasmado entre el histórico Lebón y un joven y ascendente nombre llegado con los nuevos vientos del universo musical. En realidad no se lo conoce con nombre y apellido, como a la mayoría de los íconos de la vieja guardia (aunque lo tiene, se llama Valentín Oliva), sino con un apodo cortito, con onda, pegador y más rápido, afín a los tiempos que corren: Wos. Indiscutido ídolo de juventudes, fue el segundo más premiado de la velada en cuarentena con cuatro estatuillas: Nuevo artista y Diseño de portada por Caravana; y Canción del año y Álbum/Canción de música urbana/trap por Canguro.



Uno bien cerca de los 68 años. Otro, de apenas 22. Uno, pilar del rock nacional. Otro, reconocido rapero y freestyler. Uno con trayectoria por bandas icónicas del rock nacional, como Pappo's Blues, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Sui Géneris, Espíritu, Polifemo, Seleste y Serú Girán, entre otras. Otro, campeón del torneo internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2018 y ganador de la FMS Argentina 2018?? Dos mundos muy distintos, desde el ritmo a la poesía, cada uno con sus adeptos y habitantes, y en respetuosa convivencia; que quedaron como uno de los grandes sellos de esta premiación atravesada por la pandemia. Y entremedio de ambos protagonistas de esta gala -bien llevada por Natalie Pérez y Ale Sergi (de Miranda!)- varios grandes mundos que quedaron muy bien representados... si bien, como en toda selección, es difícil es lograr unanimidad de opiniones respecto de las decisiones tomadas.



Los lindos tributos al Chalchalero Juan Carlos Saravia y a Sandro, el recuerdo a discos como Canción Animal, de Soda, a 30 años de su salida (con imágenes nunca vistas); y Presente, de Vox Dei, por las bodas de oro; el interesante cruce de tango y trap de Amelita Baltar, Cucuza Castiello e Ysy A; la fusión de Bertoldi y Cazzu, el encuentro de Eruca Sativa con Gieco, Vicentico y Abel Pintos cantando a Virus, en fin... Los shows en vivo, muy buenos y más en número que en anteriores ediciones, fueron un plato fuerte de la noche, que tuvo como otra característica debutante, además de la virtualidad: la no distinción entre masculino-femenino, es decir, solo un ganador por categoría, sin distinción de sexos. Y en el balance, más triunfadores masculinos, una treintena por sobre una decena de voces femeninas, en general (claro que hay que tener en cuenta las nominaciones). Y que además demostró -de la mano de los elegidos- lo importante que se han vuelto las redes sociales y las plataformas a la hora de la preciada "popularidad', un puente tal vez más directo con la gente.



En definitiva, una edición diferente sin dudas, que aunque virtual, en absoluto pasó desapercibida (todo lo contrario), y que corrió ágil y jugosa. Y que -más allá de algún altibajo- reflejó la calidad y versatilidad de los artistas nacionales y también que la música es una sola, pero afortunadamente tiene una amplia gama de matices para todos los gustos.



Los ganadores



Álbum del Año: Lebón & Co - David Lebón. Grabación del Año: Lebón &Co - David Lebón . Productor del Año: Lebón & Co - Gabriel Pedernera. Artista de Rock: Lebón & Co - David Lebón. Artista de Folklore: Chuncano José Luis Aguirre. Ingeniería de Grabación: Lebón & Co. Artista de Tango: Embretao - Omar Mollo. Banda de Sonido de Cine/Televisión: Soundtrack 4x4 Dante Spinetta. Artista Romántico Melódico: Vuelvo A Ser Luz - Julia Zenko. Grupo Tropical: Sean Eternos Los Palmeras - Los Palmeras. Canción de Autor: Solo se trata de vivir 40¦ aniversario 1979/2019 - Litto Nebbia. Conceptual: Abrazo de Hermanos - Pedro Aznar y Manuel García. Reggae/Ska: Hoy, 3 décadas, vol.1 - Los Cafres. Chamamé: Che Mba'Epu - Las hermanas Vera & Mirta Talavera. Jazz: Rata Pipi - Piazzolla Trío. Nuevo Artista: Caravana - Wos. Música Clásica: Leo Maslíah toca Bach - Leo Maslíah. Rock Pesado / Punk: Basado en Hechos Reales Carajo. Artista de Cuarteto: Ahora Ulises Bueno. Álbum en vivo: Fuerza Natural Tour, Vivo Monterrey, MX, 2009 - Gustavo Cerati. Folklore Alternativo: Hermano Hormiga - Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo. Artista Pop: Bosque - Julieta Rada. Canción de Dueto / Colaboración: Mundo Agradable - David Lebón/ Ricardo Mollo. Grupo de Folklore: Mi fortuna - Don Olimpio. Grupo de Cuarteto: Culpables - La Konga. Artista Tropical: La Reina - Ángela Leiva. Canción de Música Urbana /Trap: Canguro Wos. Instrumental/Fusión/World Music: Aura - Bajofondo. Música Electrónica: Sunsetstrip - Hernán Cattáneo. Grupo de Rock: Seremos Primavera - Eruca Sativa. Orquesta/Grupo de Tango/Instrumental: Comme il faut - Víctor Lavallén, Pablo Estigarribia y Horacio Cabarcos. Colección de Catálogo: Nada - Miguel Abuelo & Nada. Rock Alternativo: Lucy Patané. Infantil: Risas del Rock - Magdalena Fleitas. Video Clip Corto: Corazón Licántropo. Colaboración de música urbana /Trap: No Sigas - Dante Spinetta & Neo Pistea . Diseño de Portada: Caravana.



Video Clip Largo: Fuerza Natural Tour, vivo Monterrey, MX, 2009. Grupo Pop: Precoz - Miranda!. Canción del Año: Canguro - Wos. Pop Alternativo: Xavier - Emmanuel Horvilleur