En la extensa entrevista telefónica que Gianinna Maradona brindó este jueves en Intrusos, la hija de Diego Maradona reveló que debió sentarse a charlar con su hijo Benjamín sobre la adicción a las drogas que tuvo el ex futbolista.

"Solo pido que Benja y todos los niños descendientes puedan ser felices", pidió la joven en referencia a su hijo de 10 años -fruto de su relación con el Kun Agüero- y sus sobrinos. "Por lo de mi viejo… le tuve que explicar Benja qué era la cocaína, porque él todo el tiempo mira jugadas de mi viejo en YouTube, vio algo y vino a preguntarme", contó la hija de Claudia Villafañe.

"Le tuve que contar qué era una adicción, cómo me había afectado como hija y que los abuelos y los papás también se equivocan. Porque los nenes creen que los grandes no pueden equivocarse, y así le expliqué", continuó.

También destacó que ella cuando era chica lo hablaba con su hermana mayor, Dalma. "Era mi mini mamá. Pasábamos horas en las clínicas y ella estaba pendiente de que yo estuviera bien. Tenía la libertad de preguntarle a mi mamá, pero ella estaba ocupada con mi papá", recordó.

Por su parte, relató un fuerte episodio que vivió la actriz cuando era chica al encontrar a Maradona en una situación delicada. "Mi papá se estaba drogando en el baño y entró Dalma. Nadie se podría poner en nuestros zapatos, no lo digo como víctima porque estoy orgullosa de mi familia", aclaró la diseñadora de moda.

La joven explicó que intenta que su hijo no vea en televisión los "ataques" de Maradona hacia Claudia Villafañe. "Pero tiene Instagram y encuentra cosas a través de la lupita", advirtió sobre la red social que facilita ver contenido de personas que uno no sigue.

"Es difícil tener que explicar y mantenerle el minuto a minuto de lo que pasa para que no se quede atrás y nadie le diga cualquier cosa y se quede mal, como me pasaba a mí cuando era chica. Hoy le doy las herramientas para que pueda estar mucho mejor que lo que estaba yo cuando era chica y alguien venía a decirme algo de mi viejo y yo no sabía nada", aseguró la diseñadora de moda.