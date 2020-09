Hoy, en el centenario de su natalicio, los países de habla hispana rinden tributo a Mario Benedetti, una de las voces fundamentales de la poesía latinoamericana. Si bien obtuvo especial reconocimiento a través de sus novelas La tregua y Gracias por el fuego, el autor nacido en la ciudad uruguaya de Paso de los Toros permanece en el imaginario colectivo con sus inolvidables poemas, elaborados en un lenguaje coloquial y accesible, que atraparon el corazón de los lectores. En el marco del aniversario, en un sondeo publicado en la web de DIARIO DE CUYO (ver aparte), entre los cinco imprescindibles de su profusa creación poética, los sanjuaninos eligieron los versos de Hagamos un trato como sus preferidos, con el 28% de los votos; Táctica y estrategia quedó segundo con el 16%; Una mujer desnuda y en lo oscuro, fue tercero con el 14%, mientras que Te quiero, con el 12%; y No te salves, con el 8%, ocuparon el cuarto y quinto puesto.

Consultado respecto a estas producciones seleccionadas, el profesor de la Carrera de Letras y Magister en Estudios Latinoamericanos, Federico Cabrera, señaló, que son un ejemplo de los temas que recorren su producción, donde convergen el erotismo, la pasión, los afectos, la lucha y las utopías.



"Compañera usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez sino contar conmigo", rezan las primeras líneas de "Hagamos...", la más votada por los usuarios, que escrita de manera sencilla, plasma sentimientos universales; incluida en Poemas de otros, libro escrito en 1974 en una época dura para Benedetti debido a su exilio en España.

"En primer lugar, acá hay que destacar la manera en la que juega con lenguaje matemático (contar cifras) y el de la ternura (contar como acompañar). De esa manera, se produce una especie de subversión de sentidos: el lenguaje del amor desborda y excede el del cálculo matemático", explicó el docente sobre una de las más de 80 piezas que dejó Benedetti como legado, entre ellas Poemas de la oficina e Inventario, la novela La borra del café, los cuentos Montevideanos, El presupuesto, Familia Uriarte y la obra de teatro Pedro y el capitán: además de crónicas de humor y guiones de cine.

Por su parte, Táctica y estrategia está construido con el objetivo de cautivar progresivamente, hasta generar una necesidad en el ser amado. En este poema, que forma parte del mismo volumen, sus palabras "desnudan sus estrategias de conquista amorosa jugando con la idea del amor como una batalla entre dos" empleando términos bélicos como metáforas, invitando posteriormente a eliminar los "simulacros", "telones" y "abismos" para edificar un "puente indestructible". En el film argentino El lado oscuro del corazón, dirigida por Eliseo Subiela, Darío Grandinetti como su protagonista realizó una sentida interpretación en 1992.

Inscripto por sus padres bajo el nombre de Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno, pocos deben ser los lectores que nunca han leído o escuchado esas o algunas otras piezas como Una mujer desnuda y en lo oscuro, una de las composiciones a la que Joan Manuel Serrat le puso voz y música. Así como Joaquín Sabina, Daniel Viglietti, Sandra Mihanovich, Soledad Bravo y Pablo Milanés, entre muchos otros, interpretaron su poemario introduciéndolo en el acervo musical popular.



En el caso de Te quiero, forma parte del libro El amor, las mujeres y la vida; publicado en 2000 por el también ensayista perteneciente a la Generación del 45, cuando ya había regresado a su país natal.



"El poeta se interroga acerca de los modos en que se construye la esperanza y nos invita a vivir la vida como una conquista que, permanentemente, debe ser actualizada. Y este poema es un claro ejemplo cuando afirma +tu boca que es tuya y mía/tu boca no se equivoca/ te quiero porque tu boca/ sabe gritar rebeldía+; o bien, en No te salves cuando, como en un manifiesto, ordena: ""No te quedes inmóvil/ al borde del camino/ no congeles el júbilo/ no quieras con desgana/ no te salves ahora/ ni nunca""", señaló el profesor acerca de la producción del narrador que, comprometido políticamente con la izquierda, dirigió el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas en La Habana entre 1968 y 1971. Al regresar a su país, continúo desarrollando una intensa actividad política hasta que debió exiliarse en 1973, luego del golpe de Estado militar. Es por esta razón que un manifiesto como Te quiero, es visto como "una relación de amor en la que confluyen la admiración por su compañera y el compromiso político de ambos" mostrando una vez su alto grado de patriotismo al mundo entero.



Para salvaguardar su extensa cosecha literaria, traducida a más de 25 lenguas, el bestseller que falleció a los 88 años el 17 de mayo de 2009, dejó creada en su testamento la Fundación Mario Benedetti, para preservar su obra, apoyar la literatura y ser un medio de lucha por los derechos humanos.



Un poeta de lo cotidiano



La obra poética del escritor uruguayo Mario Benedetti puede ser pensada a la manera de un inventario de memorias, sentimientos e imágenes que pugnan permanentemente contra el olvido, el desinterés y la desesperanza. Desde la libertad de quien no pretende más que escribir lo que siente, sus textos interpelan a los lectores a través de la inclusión de problemáticas sociales (la violencia de la Dictadura, el exilio, las crisis políticas y el desencanto generalizado) en diálogo con temas íntimos como el amor y la nostalgia.



Por un lado, a lo largo de su trabajo, nos encontramos con textos en los que el yo del poeta describe sus armas de conquista, realiza declaraciones de amor y ensaya diversas formas de festejar el deseo y la pasión.



En resumidas cuentas, si alguien nos preguntará hoy por qué razones es importante seguir leyendo al poeta centenario, podríamos responder que sus textos nos recuerdan el relampagueante placer poético del lenguaje cotidiano, enseñan una mirada amorosa del mundo y, sobre todo, defienden el irrenunciable derecho a la alegría: "defender la alegría como un principio/ defenderla del pasmo y las pesadillas/ de los neutrales y de los neutrones/ de las dulces infamias/ y los graves diagnósticos".

Por Federico Cabrera, Prof. en Letras y Magister en Estudios Latinoamericanos.

Actos en su honor



En San Juan



Hasta el próximo viernes 25, el espacio sanjuanino "Musas a cualquier hora..." creado por Mariela Tobares Wancel tendrá una serie de actividades. Así, hoy a las 14, el programa arrancará con lecturas y delivery de audiolibros. Y se presentarán las ponencias de Alicia Cruz García desde México (a las 21) y Uberfil Vera de Uruguay (21.30). Mañana, habrá un foro online; el miércoles, una sala de lectura virtual y el viernes 25, tendrá lugar la sala de narraciones La otra historia. Para participar, se debe ingresar al grupo de Facebook, es gratis.





En distintos países



Como parte de las celebraciones, la fundación que lleva su nombre organizó una serie de actividades como la creación de un fondo que será distribuido entre quienes tengan a la escritura como su principal tarea remunerada y hayan perdido ese ingreso por la emergencia sanitaria. Y, hoy, los cantautores Joaquín Sabina, Leiva, Rozalén y Vanesa Martín, entre otros, participarán en un acto del Instituto Cervantes y la editorial Alfaguara, tras la publicación de una antología de sus poemas por Joan Manuel Serrat.

En tanto que, Montevideo arrancará con el circuito inteligente Mirada Benedetti, diseñado a partir de la interpretación que el escritor tuvo de diferentes sitios que se podrán recorrer de forma virtual; adjuntando los libros en que fueron narrados esos espacios, con un hipervínculo para descargar. Como sucede con la ruta literaria de la Dublín de James Joyce, Montevideo con esta iniciativa busca construir un puente entre cada turista y su obra.



Además, desde el jueves pasado, con la película argentina La Tregua (1974), la primera cinta sudamericana en ser nominada a un Óscar a la mejor película extranjera dirigida por Sergio Renán, comenzó una programación de tributos en la capital del país, con entrada gratuita, que continuará en distintas salas el martes 15, viernes 18 y sábado 19.



El Grupo Planeta se propuso reeditar todos sus títulos a través del sello Austral en Argentina, Chile y Uruguay; y lanzó una convocatoria llamada #BenedettienMiVentana. La idea es que los lectores y lectoras peguen en sus ventanas los versos que más les gusten, para después sacarles una foto y compartirla ya sea a través de las redes sociales bajo ese hashtag o publicarlas en las redes sociales de la empresa. Las propuestas culturales incluyen, espectáculos en el Teatro Solís con la Orquesta Filarmónica de Montevideo y una exhibición en el Museo Juan Manuel Blanes de 400 portadas de los libros del autor y dibujos de caricaturistas como Hogue, Ombú y Sabat. Y, previo a la pandemia, la Universidad de Alicante de España anunció un Congreso Internacional dedicado a él.