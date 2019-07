La exvedette y actual panelista de Los Ángeles de la Mañana Graciela Alfano se declaró "pañuelo celeste" en el debate por el aborto legal y lanzó una polémica frase: "¿Van a ir a abortar una vez por mes?".

Consultada por Ángel De Brito, conductor del ciclo, la mujer apuntó: "Soy pañuelo celeste. Yo soy defensora de la vida; he pasado por circunstancias de aborto (naturales y no) y tuve dolores psicológicos que no se me van todavía".

Alfano relató que perdió tres embarazos y calificó al actual proyecto de ILE como "banal" y "superficial". Luego de que su colega Yanina Latorre le discutiera algunos puntos, De Brito decidió cerrar el tema.





Sin embargo, todo continuó a través de Twitter: "Las mujeres que abortan sufren daños psicológicos, emocionales y físicos de por vida. Educar mujeres para que no tengan que sufrir jamás abortos. Educar hombres para que respeten a esas mujeres. La mujer es un sujeto, no un objeto".

"Que quede claro que una mujer que aborta es una víctima. No se puede castigar a la victima", concluyó.