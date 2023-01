"Gran Hermano 2022" resultó ser la edición del reality marcada por la influencia del afuera: desde las filtraciones que llevaron a la expulsión de Juliana a los gritos que se escuchan casi a diario en el patio de la casa. Este domingo, sin embargo, los espectadores del reality de Telefe se superaron a sí mismos.

El irreal momento fue capturado en la transmisión 24 horas de Pluto TV: Ariel, Agustín y Julieta estaban en la galería de la casa cuando, de repente, un zumbido en el aire los alerta. El primero en pegar el grito es Ariel: "¡No, mirá eso!", exclama el parrillero de la casa.

El que sigue es Agustín, quien lee para la audiencia el mensaje que cargaba el robot: "¡Coty vuelve! Coty vuelve", exclama Frodo, a quien se lo escucha emocionado por la idea de recuperar a una de sus más fuertes aliadas y jugadoras.

Julieta, por otro lado, no disfrutó nada la intervención: "No... es un dron", exclamó sorprendida la bailarina. La transmisión se cortó minutos después, pero en las redes sociales no tardaron en aparecer las fotos y videos del dron sobrevolando los cielos.

NO PUEDE SER LLEVARON UN CARTEL EN UN DRON QUE DECÍA “COTI VUELVE” Y LO VIERON TODOS #gh2022 pic.twitter.com/ukCXFz6QM8 — aaron (@aarontsuarez) January 8, 2023

El inesperado dron no es el primer mensaje del exterior que augura el regreso de la jugadora correntina; ni siquiera es el primero en la jornada de este domingo. Más temprano en el día, un grito desde afuera cargando el mismo mensaje puso en alerta a los jugadores de " Gran Hermano Argentina".

"¿Escucharon todos lo mismo que yo, no? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que acabamos de escuchar, no?", preguntó Camila. "No lo digas, Camila", se quejó Julieta. "¿Qué tiene? Que vuelva", manifestó la Tora. "Qué paja", agregó Poggio.