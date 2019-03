Aprovechando su visita en San Juan, donde actuará el sábado 30 en el Teatro del Bicentenario (21.30, $200 en boleterías TB) presentando el premiado espectáculo "Guerrero', el talentoso bailaor español Eduardo Guerrero tomará contacto con los sanjuaninos de una manera muy particular. Ese mismo sábado pero a las 13, encabezará un flashmob del que pueden participar bailarines y todo aquel que quiera participar. Definida como una "acción organizada' en la que un grupo de personas se reune a bailar, casi siempre en espacios públicos, esta vez la coreografía colectiva será de flamenco, junto a un referente destacado del género como es Guerrero. La cita será en el Paseo San Juan (Ex Hiper Libertad), donde se ha fijado como punto de encuentro el tercer ingreso, junto a la escalera del cine, a las 12.45. El único requisito para sumarse a esta experiencia es estar preparado y para eso deberán aprender los pasos viendo al español en un video que se puede descargar del Facebook del Teatro del Bicentenario; su canal de You Tube o en www.teatrodelbicentenariosanjuan.org. La invitación es abierta a toda la comunidad, claro que está especialmente dirigida a los bailaores y bailaoras sanjuaninas que podrán unirse a este gran tablao en el que se convertirá el paseo de compras.