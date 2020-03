Intenso. Eduardo Guerrero tomó audición a 130 aspirantes a ser parte de su espectáculo en el Teatro del Bicentenario.



Los pisos de la sala de ensayo del subsuelo suenan fuerte. La energía se siente en el ambiente. La potencia del flamenco llena cada rincón del Teatro del Bicentenario. Es que el reconocido bailaor español Eduardo Guerrero ha regresado para actuar nuevamente aquí -después de su presentación el año pasado- y no sólo abrirá la temporada 2020 del coloso local sino que lo hará junto a bailarines de estas tierras con la obra inédita "Don José". Por eso ayer comenzó el proceso de selección con audiciones a las que se inscribieron 130 interesados. Los elegidos serán sólo 20, que se pondrán a ensayar intensamente para estar listos para la puesta en escena que se verá el 14 de marzo.



Además los elegidos serán parte de la primera residencia artística en danza que encara la institución, lo que suele ser una instancia de formación importante y una experiencia que los elegidos podrán exprimir.

Precisión. Respondió todas las dudas.



A las 15 recibió el primer grupo. Eran las más jóvenes, todas de entre 16 y 17 años, estudiantes de español de academias locales y también se inscribieron algunas aspirantes de Mendoza, que llegaron para participar. Rápidas para seguir las marcaciones del gaditano, que en todo momento se mostró amable, cercano, dando ánimo a las chicas y tratando de aliviar las tensiones para que disfrutaran del baile. "¿Alguien se quiere ir?'" bromeaba Guerrero después del calentamiento. "¡Actitud!", pedía al comenzar cada grupo, en total tres divididos por edades, que condujo ayer mientras también evaluaban la directora artística y de formación, Silvana Moreno, y la prestigiosa bailarina Victoria Balanza -quien actuará también en el espectáculo como invitada, implicando su regreso aunque sea momentáneo, ya que el año pasado anunció su retiro de los escenarios tras El Mesías).



En el segundo grupo aparecieron los cuatro varones que se presentaron. La pieza que dirige e interpretará Guerrero junto al grupo de sanjuaninos que elegirá, tiene en su guión la participación de bailaores, pero sabiendo de antemano que había una abrumadora cantidad de mujeres inscriptas, simplemente modificará ese pasaje si no consigue cubrir esos puestos masculinos.

Minoría. Fueron cuatro los varones que asistieron.



Ayer se realizó una preselección y esta tarde, después de una nueva instancia, quedará el grupo definitivo que trabajará codo a codo con el carismático artista hasta poner en escena la pieza con música de Georges Bizet, basado en Carmen.



"Estoy muy feliz por la confianza del teatro para hacer este Don José que trata sobre la Carmen de Bizet de la que tenemos sólo una versión de esa historia que nos cuentan, no sabemos lo que pudo vivir él, nunca supimos si la mata por error, si ella le pide que la mate porque estaba más enamorada de él, no sabemos si realmente era tan bueno como nos cuentan. A lo mejor, ella quería ser libre o quería casarse y era él quien no quería hacerlo", dijo Guerrero a DIARIO DE CUYO a principio de año.

EL DATO

Eduardo Guerrero. Don José. En Teatro del Bicentenario el 14 de marzo a las 21,30. Entradas $1.200, $1.000, $800, $600, $250. www.tuentrada.com. Boletería de 10 a 20.



