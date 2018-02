"A veces me pregunto qué hubiese pasado con mi carrera de modelo si me hubiese quedado más tiempo en Nueva York cuando viajé a los 18 años. No aguanté la distancia y me volví rápidamente a la Argentina", dice Guillermina Valdes, pero lejos de cualquier lamento: "Es solo una duda sin arrepentimiento, porque me pasaron cosas hermosas con las elecciones que hice".

Son esas mismas elecciones que la llevaron a este presente de familia ensamblada con Marcelo Tinelli, con quien tiene un hijo, Lorenzo (en abril cumplirá tres años). "Lo admiro mucho como papá y me hace muy bien como mujer tener un hombre tan dedicado a sus hijos -destacó Guillermina en la revista Caras-. Cuando salgo de mi casa tengo la tranquilidad de que Lolo se queda con él, así puedo desarrollar mis otras facetas".

No obstante, esa casa es "a dos pisos" -según su propia definición- aunque en el mismo edificio. "Tenemos nuestra habitación en el piso de Marcelo, donde dormimos todas las noches juntos y distribuimos a los chicos en pisos separados para respetar sus espacios. Yo tengo a mis cuatro hijos en el 10 y él está con Micaela, Candelaria, Franciscoy Juana en el suyo".

Hay una razón para esa convivencia tan particular, que acataron cuando ella quedó embarazada de Lorenzo. ¿Cuál? "Conservar lo nuestro y no invadir el resto de la familia -explica Valdes-. Queríamos que la unión se diese de a poco, naturalmente. Hoy estamos tan bien así que no queremos cambiarlo. No digo que sea la mejor forma de convivir, sino la que a nosotros nos resultó".

Valdes y Tinelli planean agrandar esta familia ensamblada ¡y muy numerosa! Sucede que la modelo anhela cumplir un sueño: adoptar. "Es un deseo que tengo desde hace tiempo -confesó-. Sé que es difícil el trámite de adopción, pero siento la necesidad de hacerlo".

Los tres hijos mayores de Guillermina –Dante, Paloma y Helena– son fruto de su vínculo con Sebastián Ortega, de quien se separó ante de iniciar su noviazgo con Tinelli. Y hoy, ¿cómo es su relación? "¡Súper buena! Pasamos un momento bravo que se dio así, yo nunca entendí mucho por qué. Pero con el tiempo volvimos al contacto y a tener un buen diálogo como padres. Esa es nuestra realidad ahora".