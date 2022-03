El rumor de que Diego Maradona había sido maltratado por Rocío Oliva se instaló hace años. Incluso, Vanesa Carnevale, exesposa del Chino Maradona, expuso un episodio en el que el Diez fue empujado de una escalera por su última novia.

Este escandaloso hecho habría tenido lugar en Dubai y acaba de ser confirmado por Gabriela Camaño, la asistente que acompañó el campeón del mundo durante los 5 años que vivió en la ciudad de los Emiratos Árabes.

“Yo vi muchas cosas. No era una pareja tranquila, eran muy diferentes”, arrancó diciendo Camaño en diálogo con A la Tarde (América).

Cómo fue el episodio en el que Rocío Oliva habría empujado a Diego Maradona por la escalera

Durante la charla, Gabriela Camaño dio detalles del episodio violento entre Diego Maradona y Rocío Oliva. “Ella tiene en su conciencia las cosas que hizo, yo vi muchas cosas”, aseguró.

“Yo no estuve cuando ocurrió. Cuando llegué una mañana a la casa, Diego bajó como siempre para desayunar y le pregunto qué pasó. Él me dice ‘traeme hielo que necesito que me lo pongas en el hombro, me duele el brazo’”, rememoró.

Y puntualizó: “Me dijo ‘discutimos, me peleé, me empujó y me caí de la escalera’. Me lo contó Diego y yo le dije ‘pero cómo’, a lo que él me respondió ‘no fue nada, ya está, discutimos y nos peleamos’“.

Camaño aseguró que Maradona nunca más volvió a referirse al tema. En tanto, Oliva negó en más de una oportunidad que el empujón haya existido.

La asistente de Diego Maradona rompió el silencio: “Me dijo que lo apuñalaron por la espalda”

Gabriela Camaño contó que empezó como cocinero de Diego Maradona en Dubai y que poco a poco fue convirtiéndose en su confidente. “Había cariño y amor, pero sobre todo respeto”, remarcó.

Esa relación de confianza que construyeron le permitió conocer a la asistente conocer “todas las facetas” del ídolo. “Le molestaba la mentira, la falsedad, la hipocresía. Me decía ‘odio la traición’”, puntualizó. Y agregó: “Fue muy traicionado, es lo que vi”.

En ese sentido, recordó una frase de Maradona que se le grabó para siempre: “A mí siempre me apuñalaron por la espalda las personas que más quiero”.