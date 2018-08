La cantante Demi Lovato publicó un comunicado en Instagram luego de que le den el alta en el centro médico donde se encontraba internada. Sufrió una sobredosis de opioides el 24 de julio pasado. "Siempre fui transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho", comenzó. Según informó TMZ, se alejará de la gente tóxica y de los amigos que le hacen mal.

>