En diciembre pasado comenzó a cumplir su sueño. Josefa Leguizamón se convertía en la cuarta campeona del Campeonato Nacional de Malambo Femenino que se hace en Córdoba, encuentro que en poco tiempo se erige como el lugar de mayor visibilización de mujeres haciendo esta disciplina folclórica.

La campeona, que realiza una minigira por Cuyo, estará mañana en San Juan, brindando un Workshop gratuito en el Polideportivo de la Escuela San Martín (10 a 12) que será abierto, para todos los géneros, y que tiene ya más de 100 inscriptos.

DIARIO DE CUYO conversó con la bailarina para conocer más sobre quién es la nueva figura del malambo este año. Tiene 29 años, es de Catamarca, específicamente de la localidad de Chumbicha, y desde niña el folclore estuvo presente en su casa. Su madre fue artista, bailaba y cantaba y tiene un hermano mellizo que también zapatea y ha sido varias veces aspirante en el Festival de Laborde.

"Es un logro, siento que cerré una ventana de tantos anhelos, sueños que uno tiene, lo vengo luchando hace 4 años, me siento muy contenta y emocionada, porque es un evento que abrió el paso para que una mujer pueda proyectarse en el malambo. Desde hace mucho tiempo se ve el malambo en un gaucho y ahora poder verlo en el cuerpo femenino" dijo la bailarina que comenzó a zapatear en 2009, cuando "se había empezado de a poco a darle participación a la mujer en eventos competitivos, pero tuvo más peso desde 2015, más repercusión, las chicas apostaron más a este arte folclórico, se abrieron las puertas", comentó Josefa.

Cuando comenzó a realizarse el campeonato creado por José Luis Baez, ella estaba de gira en Europa con Gran Ballet Argentino de Córdoba, dirigido históricamente por el 1er campeón Nacional de Malambo, Miguel Ángel Tapia, y ahora a cargo de su hijo Alejandro.

"Estaba en Suiza cuando comencé a ver las publicaciones del nuevo campeonato de malambo y yo dije 'Ohhh, yo no estoy ahí', y yo quería estar. Yo me acerqué al folclore por el zapateo", dijo la joven que cuando volvió de esa gira internacional se puso de cabeza para poder participar del certamen.

Invitada. En diciembre estuvo en la Peña de Morfi bailando.

Actualmente Josefa vive en Buenos Aires, donde le queda poco para recibirse de profesora de danzas en la Universidad Nacional de las Artes, pero ya es politóloga recibida de la Untref.

Josefa tiene en claro que quiere dejar un mensaje inspirador en colegas y a las chicas que quieren crecer en el malambo. "Les digo que hace falta menos ego y más compañerismo, esto digo siempre. Porque siempre en los eventos competitivos se toman como eso, competencia, pero no hay que transitarlo con ese egoísmo, abajo del escenario no te saludan, cuando la competencia es arriba. Compartamos un poco más, porque todos vamos por el mismo camino, título, pero tratemos de ir con humildad, apoyando al otro, defendiendo la camiseta en el escenario pero cuando nos bajemos seamos nosotros mismos, ser transparentes" expresó.

En su rol de campeona, sostuvo que viaja "tratando de darle visibilidad al campeonato en las visitas por las distintas provincias. En febrero estoy en Cuyo; mostrar la copa, presentarme como campeona, dejar mi mensaje y poder tomar contacto en una clase y mostrarles cómo zapateamos en el norte" afirmó con entusiasmo.

Sueño. Con la copa del Campeonato Nacional de Malambo Femenino.

Para Josefa el "malambo siempre existió sólo que no tuvo visibilización, hay textos y documentos con los que se podría probar, pero fueron escritos por hombres en esa época. No soy feminista, pero me doy cuenta de que hay un montón de cuestiones que fueron transmitidas por hombres y no le dieron la importancia que tenía la mujer. Por ejemplo, a Atahualpa Yupanqui le escribía las canciones su esposa, él no sería sin sus letras y el siempre la invisibilizó, hoy hay documentos que prueban que era así. Lo mismo podría pasar con el malambo, existía. Ahora tiene visibilización y espero que tenga peso con el transcurso del tiempo y que persista, que le podamos dar todo el valor estando unidas, para que no pierda espacio".

San Juan tuvo una participación importante en el Campeonato de Malambo Femenino de 2022, con un grupo de más de 100 artistas surgidos de los selectivos que se realizaron aquí, a cargo de la delegada provincial Julieta Campillay. En esa edición, la aspirante a campeona local fue Marisel Illanez