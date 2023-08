Desde muy joven, tenía sueños de ser cantante, de triunfar en los escenarios y en cierta forma lo fue logrando. Pasó por diferentes bandas en su etapa inicial, hasta que logró Los Viejos Pescados, su primer trío humorístico musical. Y sin querer queriendo, la pegó en su primer temporada en Carlos Paz con nada más y nada menos, Alejandra Pradón, la vedette del momento durante los años '90. Desde entonces, logró 11 discos, espectáculos y giras por el país y por Europa. Actualmente, es uno de los humoristas más populares de la escena argentina, Fernando 'Flaco' Pailos, está cumpliendo sus 40 años como artista en los escenarios y en esta nueva oportunidad, llega a celebrar este aniversario redondo con sus fans sanjuaninos (ver Dato) el próximo 2 de septiembre. Previo a su arribo a una de las plazas preferidas por él, Pailos habló con DIARIO DE CUYO sobre su camino recorrido y no dejó pasar lo que piensa sobre la falta de espacios humorísticos en la televisión abierta.

Respecto a este espectáculo '40 años de show', el cómico y músico cordobés, explicó las razones que lo motivaron a prepararlo para esta temporada 2023. 'Todo empezó cuando en una juntada con los amigos de la juventud y que empezamos en la música allá por 1982. De todo el grupo, fui el único que quedó en pie en un escenario. Y en ese almuerzo me dijeron: 'che, pensá que pasaron cuarenta años que desde que subiste a actuar y miráte ahora como estás' y en parte fue cierto, me quedó la conversación en la mente y me pareció bárbaro porque fui creciendo de la música a ser comediante, a estar en la tele, a estar en la radio, a llenar teatros y haciendo giras. Entonces pensé, hay que festejarlo. Así fue que armé este espectáculo', dijo Pailos. Será un unipersonal que contendrá anécdotas, sketchs, monólogos y cuadros musicales. Además, previamente el humorista había realizado una consigna en redes sociales para ver cuáles son los chistes e historias que el público quiere volver a escuchar. Ante la avalancha de pedidos, hizo un Top 5 de los más solicitados, en consecuencia, incluirá un bloque de 'humor a la carta' con los favoritos de sus seguidores. Con cuatro décadas encima, Pailos siente satisfacción por lo logrado: 'Elisa, mi esposa dice en las reuniones 'a este lo conocí cuando era un muerto' (se reía) y es verdad, medio en broma, medio en serio. Pero lo importante es que toda mi familia fue parte de este proceso que lo mantuve con honestidad, humildad y seriedad. Tengo mucho más que agradecer porque el humor me da de comer por mucho tiempo', dijo el artista.

Lo más sorprendente que experimentó en este trayecto, fue haber llegado con su humor a España, Roma y Londres. 'La primera gira que hice por España fue en 2010. YouTube recién se popularizaba, habían muy pocas redes sociales y mis chistes llegaban allá por argentinos que grababan mis discos en la computadora y la pasaban de mano en mano. Cuando actué por primera vez, quedé impactado por la cantidad de jóvenes que me escuchaban para reír. Ahora, hay españoles que me escuchan, colombianos, mexicanos y chilenos. No me puedo quejar, pero es una experiencia fantástica. Aunque sea cordobés, hago un humor transversal y llevo una impronta multifacética pero me ayudó mucho, esta presencia cultural argentina que tocando mucho en España después del Mundial de Qatar'. Y agregó: 'pasa que el mundo está globalizado y es innegable, no solo me pasa a mí, también al humorista mexicano Franco Escamilla con miles de seguidores en muchos países'.

No obstante, resulta paradójico que tanto a Pailos como otros humoristas argentinas, que trascienden por otros formatos y soportes transmedia, no tengan un espacio adecuado en la televisión abierta. 'El otro día lo hablé en La Peña del Morfi y también en el programa de Carlos Monti. No sabemos bien por qué, pero a los productores de los canales se ve que no necesitan del humor. Lamentablemente estamos contaminados por el morbo de la pantalla', cuestionó el cordobés y amplió su idea: 'Con Capusotto nos reíamos de esto, porque vemos que en la tele llega el noticiero y es la hora de la muerte. Hay quilombos y muertos por todos lados (ironizaba); no sé qué pasa. En los festivales también hay menos espacios humorísticos, quizás por miedo o temor a qué bajemos cierta línea. La cosa es que nosotros criticamos la realidad, pero bueno. Parece que el humor no vende y vende más la sangre y el reality, por ahora, esa es la respuesta', remató.



DATO

Flaco Pailos. 40 años de shows. Sábado 2 de septiembre a las 21hs. Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este).

Entradas: generales $5.500 en venta en boletería y en Entradaweb.