El actor Bert Belasco, conocido por su aparición en varias series de televisión, incluidas 'Dr. House' y 'Let's Stay Together', falleció a los 38 años. Su cuerpo fue encontrado en una habitación de hotel en el estado de Virginia (EE.UU.), según confirmó la Policía este lunes.

Belasco se encontraba en cuarentena en el lugar donde se hospedaba en la ciudad de Richmond, mientras se preparaba para un nuevo papel, recoge el portal TMZ.



Bert Belasco has died at 38 while quarantining for a new film. https://t.co/7e8fvCD8nd — Entertainment Tonight (@etnow) November 9, 2020

De momento, las causas de su muerte aún no están claras, pero se informó que el cuerpo se encontraba tendido en la cama y había manchas de sangre.

Los familiares esperan los resultados de la autopsia, aunque la Policía ha declarado que en principio no se encontró evidencia de un crimen. El padre del actor cree que su hijo falleció a causa de un aneurisma.

En sus inicios, Belasco se dedicó al teatro y en 2007 comenzó a aparecer en programas de televisión que lo hicieron famoso.

La carrera de Bert estaba en pleno ascenso, incluso a su corta edad, ya había acumulado 23 créditos y había protagonizado varios espectáculos y películas.

"Let's Stay Together" estuvo cuatro temporadas en BET, comenzando en 2011 hasta 2014. Belasco protagonizó el papel de Charles Whitmore, el contratista y prometido del personaje principal Stacy Lawrence, interpretado por Nadine Ellis, de 49 años.

El show fue sólo uno de los muchos en la carrera de Belasco, que también incluyó papeles en espectáculos como "The Mick", "I'm Dying Up Here", "Pitch", "American Princess", "Superstore", "The Soul Man", "No Names", "The Big Show Show", "NCIS", "Key and Peele", "Justified" y otros.