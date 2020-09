Erick Morillo murió este martes a los 49 años y la noticia conmocionó al ambiente artístico. El hombre fue hallado sin vida en su residencia de Miami y las razones de su muerte están bajo investigación policial.

Poco se sabe sobre el deceso del hombre nacido en Colombia. La escasa información que se conoció en las ultimas horas, indican que fue encontrado sin vida en su casa de Miami Beach, al sur de Florida por policías.

El encargado de informar la muerte fue el portavoz del Departamento de Policía de la localidad, Ernesto Rodríguez, quien aseguró en un comunicado que la investigación se encuentra en su primera etapa. Además, indicó que poco antes de las 11 recibieron una llamada desde la casa del artista y que “las circunstancias alrededor de su muerte no están claras”.

Un mes atrás, Morillo fue arrestado luego de ser denunciado por una DJ con la que trabaja. La mujer lo acusó de agresión sexual. El dijo que era inocente y negó los cargos, aunque luego se puso a disposición de la justicia. Y, según diferentes medios, este viernes debía enfrentar la primera audiencia tras la denuncia. Los graves cargos que pesaban sobre el músico indicaban que la joven se había despertado sin ropa en una habitación junto a él y sin su consentimiento.

El artista se hizo famoso luego de componer, junto al rapero Trinidad y Tobago, el hit “I Like to Move It”. El tema fue lanzado originalmente en 1993, el dúo se llamaba Reel 2 Reel y la canción fue incluida en el álbum de estudio Move it!. Morillo, además, estuvo a cargo de la producción de la canción.

Aunque en 2005 alcanzó la fama mundial tras realizar una versión para la película Madagascar que se convirtió en un clásico de los filmes animados. La banda sonora fue dirigida por Hans Zimmer, el tema más conocido fue sin dudas el del artista que tuvo su versión latina bajo el nombre “Quiero mover el bote”.

Su ultimo lanzamiento musical fue “Afrotech”. El tema fue una colaboración con el artista estadounidense Antranig. En su agenda figuraba una presentación en la edición de 2021 del Festival internacional Coachella, previsto para el mes de abril del próximo año.