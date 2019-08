Esta mañana, Graciela Alfano captó las miradas de sus compañeros, al revelar el nombre del actor y galán de la televisión argentina con el que conversó recientemente en un evento. Se trató nada menos que de Esteban Lamothe, que fue captado por algunas imágenes.

La novedad la dio a conocer el periodista y conductor Ángel de Brito en su programa "Los Ángeles de la Mañana", donde mencionó: "Se acercó un actor para sacarse una foto con Graciela y parece que se puso muy cariñoso".

"La gente se iba del evento y quedaron casi solos. Lo peor es que este famoso la empezó a tirotear y tiene novia", añadió el conductor ante la expectativa de las presentes que trataban de adivinar de quién se trataba.

Por su parte, Alfano confirmó la versión de De Brito y sostuvo que se le acercó y "no se iba". "Yo lo saludé como a cualquiera hasta que me di cuenta de sus intenciones y le pregunté (tal y como me enseñaron acá las angelitas): '¿Vos tenés novia?' A lo cual, él respondió abiertamente: 'Sí y ella estaría contenta, podría venir también'", contó.

Una vez que el conductor dio el nombre y reveló las fotos, la ex vedette reveló lo que Lamothe le dijo al oído sobre su novia. "'Mi novia se llama Katia, es veinteañera', me dijo. Yo me quería matar pero después me dice: 'Me parece que está de acuerdo", concluyó.