Son reconocidos en lo suyo y además son amigos, por eso que Giselle Aldeco y Claudio Rojas se encuentren en el escenario es algo habitual, pero en este caso la diferencia será el tipo de puesta lograda en Hermanos, el espectáculo que subirá a escena el próximo viernes 17 de septiembre en el Cine Teatro Municipal.



"Vamos a mostrar cómo la música desde sus inicios ha ido evolucionando ante la llegada de las culturas del mundo; así que arrancamos con folclore, que es lo primero, ante la aparición de una nueva Patria, con la guitarra y lo gauchesco, pasará luego al tango, desembocando a esta parte del Siglo XXI con las fusiones, los nuevos ritmos que empiezan a imponerse. El repertorio tiene un poco de eso" adelantó Rojas a DIARIO DE CUYO.



El tanguero dijo que a partir de este show, se proponen abordar la idea de que "el folclore y el tango son dos géneros hermanos, no rivales; es algo instalado hace tiempo, que no es así. Quizás el tango se abocó más a lo largo de la historia a contar lo que sucedía en lo urbano, en la ciudad y el folclore a lo que pasaba tierra adentro, pero ambos han sido testigos, han servido para contar los acontecimientos de la Argentina", dijo Claudio para explicar el puntapié inicial del show, que está diseñado en un relato escénico con canciones y baile, que avanza de manera cronológica, con piezas muy clásicas y otras con arreglos propios.



"Este espectáculo nos pone muy contentos, para mí es muy especial, porque con Claudio nos queremos realmente como hermanos. Aquí compartimos escenario con bailarines de folclore y de tango. Esto será el inicio de otros proyectos que tenemos en conjunto"aportó Aldeco sobre la puesta, en la que también tienen protagonismo la danza, con la participación de Surcos Ballet, dirigidos por Sergio González y Recuerdo pasional, encabezado por Gastón Rodríguez.



Rojas contó que el show surgió un poco del intercambio entre los participantes, de decir "somos todos amigos, hagamos algo para contar la historia de la música argentina", recordó sobre el inicio de la puesta, que tuvo una primera edición en 2019 solamente con Rojas en voz y distintos bailarines.



El tanguero de Cuyo le dicen, pero para Rojas el folclore ocupa un lugar especial. "Me siento hermanado al folclore, me siento un hijo del folclore, porque mi papá fue un cultor de este género por muchos años con el Dúo Pelatay Rojas (Esteban Rojas, fallecido hace una década), pero por gustos, por la voz y otras cosas me incliné al tango" comentó Rojas, que de todas formas destacó que cuando le ha tocado cantar en el exterior, aunque viaje como figura tanguera, siempre canta alguna tonada en su repertorio.





EL DATO

Hermanos. Viernes 17 de septiembre, a las 21 en Cine Teatro Municipal. Entrada general $400, en venta en boletería de lunes a viernes de 9 a 13.