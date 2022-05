Esta noche el Auditorio Juan Victoria se llenará de nostalgia y buen folclore en el quinto recital del ciclo San Juan Celebra la Cuyanía, que organiza la sala a través del Ministerio de Turismo y Cultura, donde se presentarán Carlota De Belaustegui, Dúo Díaz Heredia, Abelino Cantos y Ángel Dávila. Pero también habrá un reconocimiento a cuatro nombres que abrazaron la música cuyana durante toda su vida: se trata de los reconocidos dúos Pelaytay Rojas y Flores Navarrete. Ellos tuvieron su época de esplendor en los años 70 y en ambos casos forjaron una amistad y un compañerismo que los llevó a poder seguir cantando juntos durante más de cuarenta años, hasta que murieron Esteban Rojas (2011) y Bebe Flores (2007). Esta noche, los otros integrantes de cada dupla, Mario Navarrete y Oscar Pelaytay, subirán a escena para recordar su música, acompañados por dos jóvenes que llevan la sangre de sus excolegas: Pelaytay con el tanguero Claudio Rojas, hijo de Esteban, que cantan juntos por primera vez e interpretarán Tonada con tonada; y por otra parte Navarrete hará Cuyana cosechadora (la famosa cueca de Flores), junto a Ramón Lázaro Flores, sobrino de Bebe.



"Hemos sido compañeros de niños y amigos de siempre. Rojas cantaba melódico, tango, de todo. Yo siempre me incliné por el folclore cuyano" relató a DIARIO DE CUYO Pelaytay sobre cómo se conocieron y fija el inicio de la carrera musical en 1955. "Luego se agregó Domingo Camaño, que era guitarrista y Ramón Vera. Armamos Los Fogoneros y anduvimos por unos cuantos lugares en el centro", dijo. En 1960 les tocó el Servicio Militar, a dos primero y el año siguiente a los otros dos; cuando pudieron volver a reunirse ya no era lo mismo, así que siguieron solos Pelaytay y Rojas. El dúo grabó un LP en la década del 70 y tuvieron una oferta para ir a grabar a Buenos Aires, en Odeón, "pero era irse a vivir los dos éramos casados, priorizamos la familia" dijo el cantor caucetero, que recordó que hacían temas Palorma, Berti, Peralta, Brizuela y algunos del Bebe Flores. Llegaron a grabar dos discos, cantaron varias veces en el Festival de la Calle angosta en San Luis, en el de la Tonada en Tunuyán, en todos los festivales de San Juan y en la Rural en Buenos Aires.

Primera vez. Oscar Pelaytay (derecha) actuará con el cantante Claudio Rojas, hijo de Esteban Rojas (cuadro).

Estuvieron juntos hasta el fallecimiento de Rojas". Estábamos ensayando para un festival, me comentó que no iba a poder ir porque tenía que hacerse unos estudios. Me dijo que fuera solo, pero no, le dije que se cancelaría. Un día, quizás imaginando que iba a morir, me dijo "mire compadre usted siga cantando, tiene que defender a Pelaytay Rojas". Le dije que sí, pero no es nomás, es muy difícil. Actué un par de veces como solista. Pero después dejé" reconoció Oscar, quien no volvió a cantar en público hasta lo que hará en el homenaje de hoy, que lo emociona profundamente. "Es una alegría inmensa porque me siento que soy recordado, que somos recordados, yo creía que no pasaba, que ya había pasado, porque estaba la gente nueva, pero no, me cae de sorpresa y me da una gran alegría, y a mi familia. Es un como inyección de ánimo. Me da hasta ganas de seguir, pero claro, los años no son los mismos, uno ya le tiene miedo al frío" dijo Pelaytay, que tiene 82 años pero asegura que está "10 puntos".

Navarrete, por su parte, recordó que conoció a Flores cuando tenía 19 años, cuando Gilberto Oro los presentó. Flores tenía treinta y largos y ya era conocido en el ambiente folclórico. "Estaba solo, porque había tocado con Pelufo Barboza, con Pinono Oro y comenzamos a ensayar. Después seguimos, por 40 años. El primer disco lo grabamos en 1973, en el sello Diapasón, tengo entendido que llegó a Sudamérica, España, Italia. Cantábamos folclore nacional, al principio no hacíamos las canciones de Bebe. No las habíamos depurado. En el 76 él logra un buen respaldo del público sanjuanino, fue fundamental para él, ya andábamos actuando en distintos lugares de la región" recordó y lamentó que no pudieran llegar al Festival de Cosquín. "Después de mucho tiempo actuamos en Córdoba, invitados por una asociación de jachalleros". Sobre el repertorio, Mario destaca que había algunas que pedía en todos lados. "Con la que nos identificaban era Cuyana cosechadora y otras tonadas de la región, como Sanjuanina de mi amor, eran temas de autores muy viejos pero que nosotros trajimos de vuelta", apuntó.



Para Navarrete el dúo fue todo. "Cantamos desde que nos conocimos hasta que él falleció en 2007 (de un cáncer de pulmón), no paramos nunca de cantar aún él enfermo. Nos juntamos una tarde, me dijo que llevara la guitarra, es el último recuerdo que tengo, tocamos nomás, en el final como que él susurraba, ya no podía cantar. Nos despedimos al atardecer, eso fue marzo, el murió en julio" compartió sobre esos momentos y recordó con cariño: "Era una relación muy linda, muy respetuosa, nunca tuvimos ningún problema ni una discusión, al contrario, todo era alegría entre nosotros y nuestras familias. Los hijos del Bebe son como mis sobrinos", resumió.

Por varios años Navarrete siguió actuando como solista. "Me sentía solo pero seguí trabajando con mi academia" contó el músico rawsino, hasta que convocó a Ramón L. Flores, el sobrino del compositor, y con él toca hace 10 años, consiguiendo que el nombre Flores Navarrete traspase la barrera de los 50 años, dedicando su vida a la música.



Aunque ya tocó antes en el Auditorio, para homenajear a "un amigo', Raúl De la Torre, igualmente le genera emoción estar en ese escenario tan importante y la melancolía por los años que pasaron lo invade. "Yo creo que el espíritu del Bebe va a estar cerquita nuestro. Siempre está cerca" lanzó Navarrete, con notable pena en su voz. Y quizás no esté equivocado, porque sin dudas los dos, Esteban Rojas y Bebe Flores, estarán muy presentes esta noche en el recuerdo de todos.



EL DATO

San Juan Celebra la Cuyanía. Además del homenaje a Pelaytay Rojas y Flores Navarrete, actúan Carlota De Belaustegui, Dúo Díaz Heredia, Abelino Cantos y Ángel Dávila. A las 21.30, Auditorio J. Victoria. Gratis.