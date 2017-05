La morocha Magalí Mora sufrió la filtración de dos grabaciones que le mandó a una expareja, a la que acusa de divulgarlas: "Espero que no llegue a manos de mi papá", dijo, pero ya es demasiado tarde: el video se viralizó por Internet por su expareja. "Estuve llorando toda la noche, están los videos por todos lados", dice la morocha en diálogo con Exitoína. Magalí apunta contra el ex novio sanjuanino que todavía no dio su nombre.