Por Leonardo Muro

Decir que “Mercury Act II” es la segunda parte de un álbum doble sería un gran acto de injusticia porque se trata más bien de la parte que consigue el balance que necesitaba “Mercury Act I”, es el Yang de un Ying.

El oscuro “Act I” estaba compuesto por 14 canciones intensas y urgentes. Allí el cantante y líder de la banda, Dan Reynolds, daba cuenta del peligro que corría su matrimonio al haber llegado al borde del abismo, antes de ser salvado por el amor de su esposa, la cantante Aja Volkman. El abismo y el amor salvador. El Ying y Yang.

Y como nueva muestra de contrapeso, como un nuevo Ying y Yang, ahora Imagine Dragons entrega “Act II”, 18 pistas que aportan luz a toda esa oscuridad de “Act I”.

Con 14 tracks en el primer disco y 18 en el segundo, “Mercury Acts 1 & 2”, suma un total de 32 canciones, material suficiente para tres álbumes, pero está todo acá, junto y en el mismo envoltorio. Como dije anteriormente, el estado de ánimo esta vez es absolutamente distinto, “Act I” fue inquietante, oscuro y hasta un disco malhumorado, mientras que esta segunda entrega es más esperanzadora. Todo parece indicar que el matrimonio de Reynolds mejoró sustancialmente tras el nacimiento de su cuarto hijo. Un matrimonio que estaba por morir es salvado con llegada de una vida. El Ying y el Yang. En “Act II” se hace referencia a los tiempos difíciles, pero sin detenerse allí, tan solo como una mención del pasado, de eso que fue superado. Además Imagine Dragons vuelve a los ritmos machacantes de estadios que los caracterizan.

Abre el disco la optimista “Bones”, optimista y contagiosamente rítmica, donde Reynolds muestra su estado anímico en una canción divertida.

“Symphony” no describe musicalmente a la canción en su título sino que este es una referencia al contenido lírico. Se trata de una canción liviana, alegre y divertida donde canta “Esta vida es una gran sinfonía”.

“Sharks” es más simple pero con buena base rítmica. “I Don't Like Myself” es una canción sobre la resiliencia y la superación. “Blur” es un rock alternativo con cierta actitud punky pero muy lejos de llegar a ser punk. Completamos el primer tercio de “Act II” con “Higher Ground” y Reynolds ofreciendo una cadencia vocal rítmica casi rapeada.

Algo que define a “Act II” es su sonido en apariencia ilimitado, donde despliegan un amplio abanico musical, y la muestra de ello es la balada “Crushed”. “Take It Easy” tiene una melodía muy a lo Ringo Starr versionada por la banda, y suena como hubiera sido grabada en vivo durante una zapada. Luego, el ritmo se acelera con medio tiempo acústico de “Waves”.

El estado de ánimo del álbum podría ser resumido en “I'm Happy”, una canción que trata sobre superar las adversidades. Reynolds es muy habilidoso escribiendo letras positivas sin que parezcan exageradas.

“Ferris Wheel” se basa en armonías vocales apoyadas por una guitarra, simple, despojada del poderío sonoro que los caracteriza.

“Por mucho que lo intente no puedo tener paz mental, pero luego llegaste a mi vida. Me hiciste reír por primera vez en mucho tiempo”, canta Reynolds en la balada “Peace Of Mind”, en clara alusión al momento que está viviendo con su esposa salvándolo del abismo al que antes hice referencia y a la llegada de su cuarto hijo.

“Sirens” es un pop medio tiempo elegante con ritmo sólido donde mezcla sintetizadores con una variedad de instrumentos de rock tradicionales. Luego suena la somnolienta “Tied”, una balada de amor más directa y sin rodeos dedicada a su esposa en donde resalta que a pesar de lo que pasaron durante todo este tiempo, siguen unidos.

“Younger” retoma el ritmo y suena como un típico himno de Imagine Dragons.

“I Wish” es una balada donde Reynolds pasa de cantar casi en susurros a gritar a pecho abierto. “Continual” cuenta con la participación de Cory Henry quien aporta su aire gospel. Cierra el álbum “They Don't Know You Like I Do” con una fuerte carga dramática.

“Mercury Acts 1 & 2” muestran todas las aristas musicales de Imagine Dragons. Es demasiado material para los fans de ocasión o para quienes están recién llegados al mundo de la banda, pero para quienes la siguen desde el principio, este es un trabajo magnífico.

Treinta y dos canciones, muchas, demasiadas para un álbum doble, donde muestran sus demonios pero también su esperanzador optimismo, su costado más oscuro y también el más luminoso. Un álbum doble donde muestran su Ying y también su Yang.