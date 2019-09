Sergio Gainsbourg esta atormentado por 3 cosas: una carrera en la que no logra triunfar, un amorío que no desea y un crimen que no quiso cometer.

TÍTULO ORIGINAL: Initials SG

ACTORES: Diego Peretti, Julianne Nicholson. Daniel Fanego, Malena Sánchez, Francisco Lumerman.

GÉNERO: Drama , Comedia .

DIRECCIÓN: Rania Attieh, Daniel Garcia.

ORIGEN: Estados Unidos, Argentina.

DURACIÓN: 97 Minutos

CALIFICACIÓN: Apta mayores de 16 años

CPM Espacio San Juan



15.05 - 17.00 - 21.10 - 23.10 trasnoche viernes y sábado 01.10