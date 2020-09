El Chaqueño Palavecino está internado en terapia intensiva en el Instituto Médico de Alta Complejidad de Rosario de Lerma, en Salta, luego de contraer coronavirus.

Si bien en un primer momento su familia aseguró que estaba "controlado y estable", en la mañana de este viernes se confirmó que el folclorista pasó a la sala de cuidados intensivos.

El músico informó el pasado 12 de septiembre sobre su diagnóstico luego de comenzar a notar algunos síntomas como tos y fiebre.

En una entrevista, realizada hace cuatro días por Cadena 3, el cantante había descripto su estado de salud.

"Está todo bien, con los síntomas que te dicen que son comunes en este caso como dolor de espalda y todas estas cuestiones. Pero no le doy mucha importancia", dijo.

Según Palavecino, él tomó todos los recaudos del caso pero se contagió igual.

"Estoy haciendo lo que dicen los médicos. Me cuidé muchísimo, pero Salta es un peligro. Anda por todos lados este bicho. Ya volveremos. Los médicos dicen que la mayoría lo va a sufrir. Yo me cuidé y me arrinconó", comentó.

Como consecuencia de su contagio, el cantante tuvo que suspender la venta de entradas para shows que tenía programados en streaming.