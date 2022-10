El cantante y compositor Jairo continúa en observación en la Fundación Favaloro a causa de una intoxicación que anoche le impidió ofrecer su concierto por medio siglo de trayectoria en el estadio porteño Luna Park.



El artista, de 73 años, fue internado ayer tras asistir al Luna Park para la prueba de sonido del recital y tomar nota que no iba a poder afrontar la presentación.



“Jairo está cursando una fuerte intoxicación. Vino ayer al Luna Park cuando le dieron el alta, pero no estaba en condiciones de hacer un show en ese estado y lo llevaron a la Favaloro donde permanece en observación”, detalló a Télam Silvia Ferro, jefa de prensa del músico.



De momento y aunque el cuadro no reviste gravedad, no hay confirmación acerca de si Jairo podrá cantar el sábado 8 en el Teatro del Lago de la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz ni para qué fecha será reprogramada la trunca actuación de anoche.