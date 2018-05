Jean Carlos no le pasan los años ni mucho menos le pesan ya que siempre se encuentra en movimiento, no importa dónde sea. En el escenario, en alguna sala de ensayo o de grabación, o en su rutina en el gimnasio, este referente de la música tropical tiene máxima conciencia de saber qué es ser un artista popular y por eso no se escapa del afecto de la gente.

En la actualidad, el artista dominicano argentino se encuentra presentando el videoclip de su nueva canción llamada "Tita", en el que participa junto a su hijo Jay S, y ultimando los detalles para grabar su próximo disco.

-¿Cómo es la actualidad de Jean Carlos?

Estamos promocionando el videoclip de "Tita", que es un tema bien arriba porque hemos apostado hacer una función de lo que hoy la gente escucha, que es un sonido más urbano y latino. Acá nosotros somos vanguardistas, ya que a todo eso, entre lo que se encuentra el trap y el rap también, le pongo mi propia impronta.

-Hace un tiempo un colega tuyo (Ulises Bueno) dijo “estoy harto de no poder salir a la calle”. ¿Qué opinás con respecto a eso?

Si digo que me cansa el público, tendría que colgar la toalla y dedicarme a otra cosa. Al ser artistas populares tenemos que dar lo que la gente quiere. El éxito es de la gente, no nuestro. Yo te mostré los rasguños y nos la tenemos que bancar. Te repito, nosotros somos artistas PO- PU- LA- RES.

-¿Qué me podés decir del disco que están por grabar?

Va a traer cumbias, cumbiatón -la fusión entre cumbia y reggaetón- y canciones house combinados con nuestro estilo con el objetivo de seguir conquistando un público familiar.

-Sos un artista que baila y canta al mismo tiempo sobre el escenario y siempre lo hace con la misma energía. ¿Cuál es el secreto?

Siempre me dice lo mismo la gente: “Jean Carlos, no te pasa el tiempo, estás mejor”. La verdad es que siempre me cuido con la comida, voy al gimnasio, trato de dormir las horas recomendables. También quiero remarcar que si bien trabajo de noche, no soy nochero. Termino de tocar y me voy a mi casa. Además, sólo tomo un buen vino, no soy de fumar ni sé lo que es la droga y también elijo comer sano.

Fuente: Diario Popular