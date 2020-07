Martín Insaurralde fue uno de los pocos políticos que, hasta el momento, se contagio de coronavirus. La noticia fue bastante inesperada y, a semanas de la recuperación, Jésica Cirio habló del difícil momento que vivieron con su familia.

Después de más de 12 días de permanecer internado, el marido de Jésica Cirio fue dado de alta y regresó a su casa. Sin embargo, en ese momento comenzaron a surgir fuerte rumores que aseguraban que el Intendente tenía un romance con su secretaria.

Los rumores surgieron cuando se dio a conocer que la secretaria de Martín Insaurralde también se había contagiado pero ella no. En una reciente entrevista, la modelo habló sobre el momento que atravesaron y los polémicos rumores.

“Cuando me dijeron que lo iban a internar, me empecé a angustiar. Tenía impotencia porque no podía salir, no podía venir nadie, tenía que estar aislada. Vicky, la secretaria de Martín Insaurralde es parte de mi familia, ella se angustió mucho“, aseguró.

“Dijeron muchas cosas de mí, pero me molestó la ignorancia y el desconocimiento de la enfermedad, es la cantidad de haters. Vicky, la secretaria no tenía síntomas y al marido no lo contagió”, explicó Jésica Cirio.

Con respecto a su marido, contó: “Al principio no me asusté cuando Martín Insaurralde estuvo internado, él siempre pasa por estos episodios asmáticos, el año pasado lo vivimos, le dieron corticoides, pensé que era un episodio más del asma y siempre tiene las defensas bajas y nunca me imaginé que era positivo”.

Jésica Cirio también se refirió a las críticas que recibe a diario en las redes sociales. “La famosa grieta revolucionó todo, y había gente tirando mala energía, muchas veces la gente dice cosas por las redes sociales luego me doy cuenta que son todas cuentas falsas”, dijo.

Por último, habló sobre lo que tuvo que atravesar su esposo. “Creo que él no se imaginó que la iba a pasar tan mal, llevaron a hacerle una incisión y una operación. No es que se curó rápido son los tiempos de la enfermedad, también podría no haberse curado”, cerró.

Fuente: El Trece