Jey Mammon habló desde Madrid, España, ciudad en la que se instaló hace poco menos de una semana en busca de tranquilidad luego del escándalo mediático que generó la denuncia por presunto abuso sexual de menores presentada por Lucas Benvenuto en 2020.

Mammon dialogó vía chat con Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) y dio algunas pautas de su presente, refiriéndose tanto a la condena social que acarrea y la posibilidad de llevar a la Justicia a Benvenuto por “calumnias e injurias”. “Hola, Marian, ¿qué hacés? Yo en España, tratando de que mi cabeza esté en otro lado, pero sé que es difícil despejarla”, comenzó diciéndole el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) a la periodista.

Luego, Brey le preguntó acerca de una posible denuncia a Lucas por “calumnias e injurias” y la continuidad de Fernando Burlando como su abogado defensor. “Aún no tomé ninguna decisión. Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntás ahora, todavía no tomé ninguna decisión”, respondió el músico a la vez en que hizo referencia al momento en que fue sobreseído en la denuncia de presunto abuso.

Asimismo, Jey contó que le pide a su familia que no le “mande nada. Trato de desenchufar. Te juro que no quiero ahora pensar en nada”. Por otra parte, puntualizó: “Yo hoy no necesito abogado salvo que decida accionar, el origen sería ese (calumnias e injurias) y tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad es que estoy esperando.. tengo mi cabeza en apagado, en mute, hasta que decida qué es lo que voy a hacer”.

También fue consultado acerca del trato que recibe de parte de los argentinos residentes en Madrid que lo reconocen por la calle. “Los argentinos acá me tratan con mucho amor, se dicen muchas cosas...”, dijo.

Ante el escándalo mediático, Jey Mammon quedó suspendido de sus actividades laborales en Telefe y decidió trasladarse a españa “porque necesitaba relajar la cabeza”, según confirmó él mismo en diálogo con la prensa en Ezeiza. En algunos medios trascendió que el músico se estaba alojando en una casa de Cecilia Roth. Al instante que trascendió esta versión, la actriz se ocupó de desmentirlo. “No tengo casa en Madrid, alquilo un departamento siempre, generalmente el mismo, y ahora no estoy allá, estoy en Barcelona rodando”, explicó en diálogo con Juan Etchegoyen. Además, el periodista agregó: “Lo que me suma Roth es lo siguiente ´se empieza repitiendo y se continúa agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y según lo que decís podés estar haciendo mucho daño irreversible´”.

Fue así cuando este martes, Ángel de Brito confirmó dónde y con quién estaba Jey Mammon en Madrid al hacer públicas las imágenes del músico y conductor caminando por la calle. “No estaba en la casa de Cecilia Roth. Hoy hablé con ella a la mañana, me confirmó que está filmando una serie en Barcelona y le pregunté por el tema de Jey. Me dijo ‘me reservo mi opinión sobre este caso, es muy delicado. Quiero ser prudente y no quiero involucrarme’”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

Por su parte, Ángel aclaró: “Estuvo varias horas horas reunido con un actor argentino, que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Jey Mammon le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático”, reveló y contó que Jey está parando en un hotel.

Además, el De Brito aseguró que el encuentro se produjo en una confitería y hablaron de hacer un proyecto juntos. “Jey Mammon quiere escribir un musical”, reveló Ángel sobre la posibilidad de que el actor se quede en España en búsqueda de proyectos laborales.