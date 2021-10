La trayectoria, la jerarquía y el poder suelen ser casi sinónimos en el periodismo sobre todo a la hora de cambios dentro de un equipo de trabajo o en una programación.

Una de las rivalidades menos pensada nació entre Jorge Lanata y María Laura Santillán sobre sus roles dentro de canal Trece. Este martes en Intrusos analizaron el cruce de opiniones entre el conductor y la ex conductora a raíz de su reemplazo en Telenoche tras 17 años por Luciana Geuna.

Según María Laura que fue invitada al programa de Jonatan Viale en La Nación +, la decisión de su reemplazo fue porque "querían a alguien más joven o tal vez más afín al gobierno" y sus declaraciones no le gustaron nada a Jorge Lanata quien en su programa en Radio Mitre “Lanata sin filtro” salió a cruzarla y a defender a la actual conductora junto a Diego Leuco.

"Está mal que diga eso, no es así, simplemente hay que ver Telenoche para ver que no es afín al gobierno. Aparte, me parece muy injusto hacia Geuna, lo dijo por ella, porque a Leuco lo salva", comenzó diciendo el conductor y agregó:

"Me parece que está mal y que es injusto hacia Luciana por millones de cosas. No se sacó a María Laura Santillán ni por vieja ni porque no era afín al gobierno. Decir en este contexto que el programa es afín al gobierno me parece que está mal y que es injusto hacia Luciana", remarcó el conductor y cerró: “María Laura conoce la televisión desde que nació. Cuando dijo eso, no lo dijo al pasar, lo dijo a propósito. Lo salvó a Leuco porque dijo que era un joven viejo”.